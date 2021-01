I år må alle ungdomsuddannelser afholde deres åbent hus og orienteringsarrangementer virtuelt. Covid-19 gør det umuligt at samle folk fysisk. Arkivfoto Foto: CHRISTOFFER REGILD

Besøg Vestegnen HF & VUC uden at være der

På grund af corona-restriktioner holder Vestegnens HF & VUC åbent hus på nettet

Albertslund Posten - 08. januar 2021 kl. 06:31 Kontakt redaktionen

I år må alle ungdomsuddannelser afholde deres åbent hus og orienteringsarrangementer virtuelt. Covid-19 gør det umuligt at samle folk fysisk.

På Vestegnen HF & VUC sker det på to dage, nemlig 17. januar og den 11. februar. Her kan man selv vælge, hvilken dag der passer bedst, og om man helst vil høre om den to-årige HF, den tre-årige HF for ordblinde eller den fleksible enkeltfags-HF, hvor man selv sammensætter HF-uddannelsen.

Godt rustet På Vestegnen HF & VUC gøres der en dyd ud af nødvendigheden.

"Vi er førende på det digitale, og derfor er vi godt rustet til at kunne gennemføre vores åbent hus på online", siger underviser og projektleder Camilla McCuiston, der lige nu er i gang med at lave et arrangement, hvor man som interesseret kan få et indtryk af skolen, af undervisningen, af studiemiljøet og af andre kursister og elever.

"Vi er optaget af at skabe et vedkommende og hyggeligt, informativt rum for de interesserede unge og voksne der gerne vil vide mere om os. Derfor får man lov at møde både lærere, kursister/elever og skolens specialister og ledelse. Man kan komme på rundtur, og man kan vælge at gå derhen, hvor man har størst interesse - lige som ved et fysisk arrangement", fortsætter Camilla McCuiston.

Virtual Reality Vestegnen HF & VUC har i det seneste år opbygget både kompetencer og faciliteter, hvor Virtual Reality (VR) bruges aktivt i undervisningen.

"VR giver os mulighed for at supplere de kendte læringsformer med en dybere og mere nærværende læringssituation", fortæller Anna Hollyoak, der er VR-konsulent på skolen.

"Når du får VR-brillen på bliver det umulige muligt. Med VR kan vi fx vise dig rundt på skolen, selvom den ikke kan invitere inden for." fortsætter Anna Hollyoak. "Derfor sender Vestegnen HF & VUC også et par VR cardboard-briller til de første der tilmelder sig åbent hus. Vi er sikre på, at dette vil give en unik oplevelse", siger Anna Hollyoak.

Styr på det praktiske "Vi ved fra vores kursister og elever, at den bedste uddannelse får man der, hvor man oplever, at man hører til, hvor der er trygt og godt at være, og hvor fagligheden er i orden", sier Tue Sanderhage, der er direktør på Vestegnen HF & VUC.

"Der skal være styr på det praktiske, så man kan koncentrere sig om at lære og danne gode relationer med sine medstuderende og lærerne, både fysisk og digitalt. Det er den skole vi er, og det kan man høre meget mere om, når vi åbner skolen - digitalt og nært på samme tid".