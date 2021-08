Se billedserie Den nye hal på stadion trækker i sagens natur flere mennesker til. Derfor skal parkeringsforholdene på den nuværende plads forbedres. Det gælder både for cykler og biler. Også bussen til stadion kræver ændringer i forholdene. Arkivfoto: brie

Bedre parkering og bedre busforhold på stadion

Med den nye hal på Albertslund Stadion er der også brug for en renovering af hele parkeringsområdet - både for biler og cykler. Desuden skal bussen have bedre forhold

Albertslund Posten - 28. august 2021 kl. 06:23 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der er kommet bus til stadion, og der er opført en ny hal, som betyder, at der er brug for flere parkeringspladser. Desuden trænger cykelparkeringen til renovering.

Der er sat penge af til det hele, og nu er man efterhånden så langt, at projekterne kan sættes i gang.

Sagen behandles i første omgang på Miljø- og Byudvalgets møde og derefter i kommunalbestyrelsen på septembermødet.

Bus til stadion Der har tidligere været vejforhindringer på Skallerne - vejen til stadion. De blev fjernet på grund af arbejdskørsel. Men nu hvor der er kommet bus til stadion, giver de gamle forhindringer problemer for bussen, som kan sidde fast i trafikken på travle dage. Derfor foreslår forvaltningen, at forhindringerne ikke genetableres. I stedet kommer der to pudebump, som vil sænke hastigheden til 30 km/t. Fodgængerovergangen ved Damgårdsstien vil blive hævet.

Når bussen ankommer til stadion, vil den køre ned i bunden af Skallerne og dreje mod stadion, hvor der kommer et busstoppested med læskur.

På vej herned er i dag en cykel- og gangsti, som skal omlægges.

Da der er risiko for, at bussen sidder fast ved hente- og bringesituationer til stadion og Badesøen, indrettes der en "kys og kør"-mulighed i parkeringspladsens sydvestlige hjørne. For at sikre, at bussen kan komme rundt på parkeringspladsen.

Bil- og cykelparkering I dag er parkeringsarealet til Stadion indrettet med parkeringsbåse, som kan rumme 4 biler. Båsene er afgrænset af smalle plantehuller, som giver ringe vækstvilkår for træer, hvilket ses på træernes tilstand.

Før den nye hal blev bygget, havde stadion et behov for 120 parkeringspladser.

Den nye hal udløser et behov for yderligere 75 parkeringspladser.

Der er desuden et behov for i alt 8 handicapparkeringspladser, hvilket giver et samlet behov på 203 parkeringspladser.

Parkeringspladserne kan placeres ved at fjerne plantehullerne og dermed træerne. Der vil i stedet blive gjort plads andre steder på området til nye træer, som får bedre vækstvilkår.

Endelig skal det eksisterende cykelparkeringsareal renoveres med nye cykelstativer og ny belægning.

Planen er at lave alt arbejdet på en gang. Det vil samlet koste ca. 3 mio. kr. som bl.a. er afsat i Budget 2021, og i regnskabet for anlæg af stadionhallen.

