Bedre for miljøet at renovere på Galgebakken end at bygge nyt

Vridsløselille Andelsboligforenings organisationsbestyrelse har fået foretaget en såkaldt Livscyklus-analyse af planerne for renoveringen af Galgebakken

Albertslund Posten - 28. oktober 2020

Galgebakken står overfor en gennemgribende milliard-renovering. De ikoniske huse er slidte og præget af byggetekniske fejl og mange er plaget af skimmelsvamp.

Mange har derfor spekuleret på, om ikke det ville være klogere og bedre for miljøet at rive de gamle huse helt ned og bygge nye, så beboerne fremover kan få en lavere varmeregning, og afdelingens løbende driftsomkostninger også kan blive lavere.

Erfaringen fra lignende sager viser dog, at det er dyrere at bygge nyt, og at Landsbyggefonden ikke giver yderligere økonomisk støtte til, at man vil kunne rive boligerne ned og bygge nye, fortæller Bo-Vest i en pressemeddelelse.

For høj husleje Senest har Vridsløselille Andelsboligforening (VA) udbudt renoveringen af 4Syd og 4Nord som traditionel renovering eller alternativt som nedrivning til sokkel og genopførelse. Her var erfaringen af genopførelsen kostede 20% ekstra og at beboerne alene skulle afholde denne meromkostning. Dermed ville huslejen blive så høj, at det reelt ville være umuligt at udleje boligerne.

Bestyrelsen i Vridsløselille Andelsboligforening har dog alligevel ønsket at kende miljøbelastningen både ved den planlagte renovering og ved en nedrivning til sokkel og opførelse af nye boliger i Galgebakken.

Livscyklusanalyse Organisationsbestyrelsen iværksatte derfor en såkaldt Livscyklusanalyse i foråret. Det er en analyse, der beregner den formodede samlede miljøbelastning set over en 50-årig periode. I beregningerne indgår både den energibelastning, byggemateriale og udførelse giver, og den energibelastning boligerne efterfølgende har, når de skal varmes op, og bygningsdele skal udskiftes.

Nu er resultatet af analysen kommet, og konklusionen er klar, oplyser Bo-Vest.

Den planlagte renovering vil udlede ca. 20 pct. mindre CO2 end en fuldstændig nedrivning og genopbygning af Galgebakken.

Godt at få vished Formand i VA Vinie Hansen er glad for nu at fået vished.

"Det er betryggende, at vi nu ved, at den planlagte renovering er den bedste løsning for miljøet" siger hun. "For os i VA betyder bæredygtigheden meget. Derfor bad vi også Bo-Vest om at få foretaget denne analyse. Vi ville være helt sikre på, at de mange penge, der nu skal bruges på at renovere for i Galgebakken bliver brugt på den bedste måde," siger Vinie Hansen.

"Det, der har overrasket mig mest ved analysens resultater er, hvor mange flere tons affald vi ville skulle bortskaffe ved en fuldstændig nedrivning. Den renovering, vi har på tegnebrættet, er jo i forvejen meget omfattende, og det vil være meget lidt der er tilbage af de nuværende bygninger, når renoveringen er færdig."

Mindre gevinst ned normalt Resultatet af livscyklusanalysen for Galgebakken viser en mindre gevinst end man normalt ser i den slags analyser for andre boligområder. Det skyldes, at renoveringen bliver meget omfattende og at mange bygningsdele står overfor at blive udskiftet. Alligevel er den samlede miljøbelastning 20 pct. mindre ved den kommende renovering end ved at opføre helt nye huse med en meget tidssvarende isolering og derfor et lavt varmeforbrug.

"LCA-analysen viser, at selvom nye huse, der lever op til de nyeste standarder, ville kræve mindre energi til opvarmning, hvis det var muligt for os at vælge denne løsning i Galgebakken, så er den renovering vi nu har på tegnebrættet stadig den mest bæredygtige løsning selv over en 50-årig periode. Det siger også noget om hvor energieffektiv renoveringen bliver for boligerne på Galgebakken, og hvor meget bedre boligerne bliver at bo i efter renoveringen," siger Kristian Overby, seniorprojektleder i BO-VEST med ansvar for renoveringen af Galgebakken.

"Når det er sagt, så ser vi jo også på andre parametre, end bæredygtighed, når vi planlægger renoveringen. Det er f.eks. også vigtigt, at vi løser områdets omfattende skimmeludfordringer og at huslejen ikke stiger mere end nødvendigt. Det er en balancegange og en løbende afvejning. Lige nu er projektet i udbud. Den proces kan også ende med at få betydning for hvordan renoveringen af Galgebakken i sidste ende kommer til at se ud", slutter Kristian Overby.