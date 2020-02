Se billedserie Der ydes hjælp til at udfylde skemaerne, her i Netværkshuset.

Beboere bliver hørt om trivslen

Stor naboskabs-undersøgelse er sat i gang i seks boligafdelinger af ABC og afdelingsbestyrelser

Albertslund Posten - 27. februar 2020

Hvordan har du det med at bo i det område, hvor du bor? Hvad er du glad for, hvad kan blive bedre, hvad savner du?

Spørgsmål som disse bliver beboere i seks boligafdelinger spurgt om i denne tid. Mandag i sidste uge gik Albertslund Boligsociale Center (ABC) og afdelingsbestyrelserne i de seks boligafdelinger i gang med en stor naboskabs-undersøgelse.

Der blev ringet på dørene til alle 2.241 husstande, der med i ABC. Omkring 4.500 borgere inviteres til at være med. Det er ikke kun de voksne, men også børn fra 6 år og unge, der bliver hørt i undersøgelsen.

Fra ABC forklarer man, at man har bestræbt sig på at gøre det så nemt som muligt, med særlige skemaer til børn og unge, samt at skemaet findes på otte forskellige sprog. Man kan svare både på print og digitalt.

Der ringes på alle døre for at præsentere skemaet. Er man ikke hjemme, bliver der ringet på igen på et andet tidspunkt. Forskellige lokale aktiviteter hjælper også til. Café Rødhætten og Café 72 tilbyder for eksempåel hjælp til at udfylde skemaet.

Har konkrete forslag "Vi gør meget ud af at komme i kontakt med alle beboere og udlevere de rette skemaer" fortæller Mai Green Petersen fra ABC, som skal bruge undersøgelsen i forbindelse med evalueringen af det boligsociale arbejde i byen.

"Hvis boligafdelingerne også skal kunne bruge undersøgelsen til at målrette deres indsats fremover, er det vigtigt, at der er en høj svarprocent, og at alle beboergrupper giver deres mening til kende - også dem, der normalt ikke deltager i beboerdemokratiet."

René Løfqvist, der er formand for AKB Hedemarkens afdelingsbestyrelse, forklarer, at man tidligere har haft glæde af at se på svarene på fritekst-spørgsmålene:

"Her kommer beboerne med konkrete forslag, og vi kan se, hvor mange beboere, der giver udtryk for de forskellige idéer og behov. Sidst var der for eksempel rigtigt mange unge, der efterlyste en kunstgræsbane til at spille fodbold på. Det satte gang i en demokratisk proces, der endte med, at de fik banen".

Ikke første gang Det er ikke første gang undersøgelsen gennemføres. Samme undersøgelse blev lavet i 2009, 2012 og senest i 2016. Den vil derfor kunne vise, hvordan trivslen i boligområderne har udviklet sig de sidste 11 år.

Beboerne bliver stillet en række spørgsmål, som tegner et billede af den generelle tilfredshed med området, naboskabet, kontakter uden for boligområdet, tryghed, det fysiske miljø, ressourcerne og accepten af forskellighed i boligområderne.

ABC har sat flere medarbejdertimer af til undersøgelsen. Men også flere bestyrelsesmedlemmer ser frem til at komme ud og hilse på beboerne.

"Jeg kan godt lide den nærhed, det giver, når man banker på hos folk og nogle steder skal hjælpe dem med, hvordan de besvarer skemaet", fortæller Birgit Filtenborg Pedersen, der sidder i AB Etagehusenes afdelingsbestyrelse.

Slip for husleje

Deltager man i undersøgelsen, har man samtidig mulighed for at deltage i en lodtrækning om præmier. Til børn og unge er der blandt andet en fodboldrejse og et ophold i Lalandia på højkant, når der i hvert boligområde trækkes lod blandt dem, der deltager i naboskabsundersøgelsen. De voksnes hovedpræmie er at slippe for at betale husleje en hel måned.

Undersøgelsen gik i gang i sidste uge i Bæk-, Fos-, Dam-, Kær- og Kildegården. Derefter gennemføres den over de næste halvanden måned i Kanalens Kvarter, Blokland og Hedemarken.