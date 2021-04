Bare rolig: Grøn Dag bliver til noget i år

Ved arrangement i 2021 vil haven stadig være i centrum men i stedet for forårsklargøring vil der i stedet blive fokuseret pa de ting, der skal/kan laves i haven om efteråret - blandt andet med fokus pa at være med til at øge biodiversiteten ved at beholde haveaffaldet i haven, lave insekthoteller, bestille en flismaskine og fa udleveret kalkpellets fra HOFORs blødgørings-anlæg til jordforbedringsmiddel i haven.