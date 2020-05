Badesøen krydser fingre: Vi er klar til at åbne i juni, hvis vi får lov

Spørgsmålet er så, hvordan retningslinjerne bliver, hvis friluftsbadet får lov at slå dørene op. Her barsler man også med planer:

"Vi tænker, at der højest må lukkes 500 ind på en gang. Det er jo det tal, der er blevet nævnt for større forsamlinger. Så kan der måske laves et formiddags- og et eftermiddagshold", siger Ole Lindholdt.