BUPL: Store daginstitutioner behøver ikke være et problem

Men det kræver, at en række betingelser er opfyldt, siger formand for pædagogerne som kommentar til en aktuel, skarp debat i Albertslund

Albertslund Posten - 28. april 2021 kl. 06:03 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Er meget store daginstitutioner med plads til over 100 børn noget der bør undgås, når det handler om børnepasningen i Albertslund?

Det spørgsmål er højaktuelt lige nu, efter en beslutning i kommunalbestyrelse den 13. april om at bygge flere nye instituioner over de kommende 10 år har udløst en skarp debat.

Spørger man pædagogernes fagforening, BUPL, er man ikke her på forhånd imod meget store institutioner med et antal børn over 100. Det kommer helt an på om en række betingelser er opfyldt, som handler om både rammerne og indholdet:

"Det er glædeligt, at Albertslund har valgt at prioritere området og vil bygge flere nye daginstitutioner for at imødekomme det stigende børnetal", siger Jon Olufson, formand for BUPL Storkøbenhavn, og fortsætter:

"Når man bygger nye daginstitutioner, er det vigtigt at forholde sig til, om der er mulighed for at arbejde med børnene i mindre grupper, om de faciliteter man skal bruge er let tilgængelige og gerne tæt på, og om der er en naturlig sammenhæng mellem inde- og ude-området. Det er vigtigt at børnene kan overskue rammerne og oplever nærvær hver dag."

Hvis de betingelser er opfyldt, mener BUPL-formanden ikke det er afgørende, om instutionen er lille eller stor. Derfor vil man heller ikke opleve fagforeningen gå ud med et krav eller ønske om at Albertslund lægger sig fast på en nærmere bestemt maksimumsgrænse i forhold til antallet af børn.

"Men jeg vil dog blive bekymret, hvis vi når op omkring 200 børn", siger Jon Olufson.

