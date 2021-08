I sidste uge blev busskuret over for Egelundskolen knust. Foto: brie

Atter et knust busskur - hvorfor er de lavet af glas?

Et knust busskur ved Egelundskolen har fået en læser til at spørge, hvorfor man ikke laver busskure af metal

Albertslund Posten - 30. august 2021

"Endnu engang er et busskur smadret overfor Egelundsskolen. Det er gange mange, det er sket nu.

I morgen står en masse skolebørn og skal med bussen derfra og ikke mindst ældre mennesker ligeså.

I Værløse har man busskure med metalgitter i stedet for glas, tænker at det kan være oplagt at tage den ide i brug. Og i disse sygeplejerske strejke tider, kunne pengene så måske bruges til ekstra varme hænder i hjemmeplejen, for eksempel".

Det har Kirsten Drehn-Knudsen spurgt om og bedt AP undersøge.

Vi har sendt spørgsmålet videre til Albertslund Kommune. Her kommer svaret fra Anders Keldorff, leder af Trafik og natur i Albertslund Kommune:

"Kirsten Drehn spørger ind til proceduren omkring smadrede busskure i Albertslund Kommune. Jeg vil her kort forsøge at svare på indlægget.

I Albertslund Kommune er det Clear Channel, der drifter buslæskurene. Det vil sige, at det er Clear Channel, der kommer og rydder knust glas bort og sætter nye glas i. Clear Channel er blevet underrettet om, at der er glas, som er knust i buslæskuret ved Egelundsskolen.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at tage andre materialer i brug i stedet for glas. Udfordringen i den sammenhæng er dog, at plastmaterialer kan brændes og ridses. Og det betyder, at læskurene hurtigt kommer til at fremstå misligholdte. Benyttes uigennemsigtige materialer, som f.eks. strækmetal, kan det medføre utryghed hos buspassagerer, som står og venter på bussen; deres overblik over omgivelserne bliver begrænset.

Forvaltningen samarbejder med kommunens kriminalpræventive enhed (DKE) om at komme hændelser som disse til livs. Forvaltningen har orienteret DKE, at et læskur er blevet udsat for hærværk ved Egelundsskolen, og DKE's personale er således opmærksomme på det, når de går i dialog med dem som færdes i området".