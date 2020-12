Arbejder på Vestegnen: Quattro er kåret som Årets Politihund

"Jeg er glad på Allans vegne, for han er hundemand til benet, og ingen hund bliver så dygtig uden et stort og vedholdende arbejde. Jeg er stolt over hundesektionen, for arbejdet med hunde er en holdindsats, hvor alle træner og arbejder sammen - og det her viser en meget høj faglighed. Vi er altid på arbejde for borgerne på Vestegnen, og det gør mig særlig stolt og glad, når vi kan vise dem, at vores politihunde er helt i top," siger politikommissær Brian Munck, leder af politihundesektionen, Københavns Vestegns Politi.