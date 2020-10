Se billedserie Privatfoto

Anmeldelse: Musikalsk hvirvelvind ramte byen

Albertslund Symfoniorkester spillede for helt tom sal. Jeppe Rönnow fik dog lov at være med og har anmeldt koncerten

Albertslund Posten - 02. oktober 2020 kl. 06:59 Af Jeppe Rönnow Kontakt redaktionen

Der var kun en tilskuer til koncerten med byens store symfoniorkester, da de spillede sidste søndag i september i Gate 21s store Auditorium. Det var Jeppe Rönnow, der har anmeldt koncerten her

Coronarestriktionerne gjorde det ikke muligt at have tilskuere til stede, så i stedet blev koncerten filmet og udsendes senere i oktober.

"Miraklet i Albertslund" har radiovært Lotte Heise kaldt orkestret, og det er ikke overraskende, når man oplever hvad dirigent Erik Jakobsson og musikskolens lærere får ud at samle byens mange forskellige instrumentalister i et stort orkester. Denne eftermiddag spillede de endda den langsomme sats fra Brahms' dobbeltkoncert - dvs to solister på violin og cello foran hele orkestret. Normalt hyrer man solister udefra, men det var der ingen grund til her, for det talentfulde søskendepar Josephine og Magnus Franyó går i forvejen på musikskolen, og har i de seneste år vundet flere priser for deres musikalske færdigheder. Det blev en flot opvisning i sammenspil og præcision.

Mest imponerende var orkestrets greb om den tjekkiske komponist Antonín Dvoráks 8. symfoni - som de spillede i dets helhed, med alle fire satser og en varighed på 40 min. Musikken er direkte inspireret af naturen og roligheden i bølgende landskaber i det gamle Bøhmen, men storm og uvejr er også afbilledet. Igennem mange års træning har strygerne - violiner, bratscher, celloer og kontrabasser - opnået en meget flot klang, som er noget af det vigtigste for et symfoniorkester. Så da de satte ind med temaet i førstesatsen, fyldte en varm og smuk klang den store sal. Satsen udvikler sig mere og mere voldsomt og de skarpe messingblæsere kommer også i spil undervejs. Det er ikke let at spille et instrument som trompet, basun eller horn, særligt ikke fordi de tit skal sidde og vente længe før de lige pludselig skal levere nogle få, men vigtige toner. Og indtil for 5-10 år siden, knækkede disse instrumenter også over med mellemrum, når man hørte dem på Det Kongelige Teater. Selvom det også skete her et par gange, gik det overhovedet ikke ud over det samlede udtryk i musikken. Til sidst i satsen kommer temaet igen hos messingblæserne, alt imens strygerne drøner op og ned på deres instrumenter i hurtige løb - som var der en hvirvelvind omkring det stærke tema. Dvorák afbilleder her en vaskeægte storm i musikken, som var der en tornado til stede.

Den flotte andensats har klarinetter i en vigtig rolle, og selvom noderne også her kan vise kant, falder musikken smukt til ro til sidst, som stod man på toppen af Herstedhøje og skuede ud i horisonten over de bølgende græsmarker.

Dirigenten Erik Jakobsson er utrolig dygtig til at få orkestret til at spille nuanceret, helt svagt og smukt i de langsomme passager - for så igen at vise temperament når musikken kræver det. Det er her afgørende med pædagogiske evner, da orkestret består af elever helt ned fra 13-årsalderen, samt deres lærere og enkelte assistenter udefra. Kun én gang viste Erik Jakobsson tænder, og jeg var bange for, at en musiker virkelig havde spillet forkert - men det viste sig at være en barsk gestus mod kameramanden, der havde bevæget sig ind mellem rækken af musikerne. Kun godt at se, at dirigenten er lidenskabeligt optaget af at beskytte sit orkester!

Fjerdesatsen er fyldt med spændende temaer og aktivitet - bl.a. en vild fløjtesolo - og det hele varieres og bearbejdes i flere instrumentgrupper og i mange hastigheder. Den nybyggede sal (Gate 21s Auditorium, som kommunen ejer) er utrolig velegnet til denne slags koncerter med sin skotøjsæske form og meget fyldige akustik. Lad os håbe, at mange tilskuere snart får muligheden for en sådan stor musikalsk oplevelse - live.

For lige så specielt det er, at en tornado kan ramme en by som Albertslund, lige så unikt er det at have et symfoniorkester på et sådant niveau. Albertslund Symfoniorkester tog byen med storm.