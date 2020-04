"Vi ser gode takter fra borgmesteren ved netop at fremrykke klimavenlige anlæg", siger Kenni Flink (Alt.).

Anlægsloftet: Alternativet vil have fremrykket klimavenlige anlæg

To nye klubber og el-ladestandere står også højt på partiets ønskeliste, siger Kenni Flink

Albertslund Posten - 11. april 2020 kl. 06:19 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anlægsloftet bør fjernes permanent for klimavenlige investeringer, for at kunne leve op til ambitionen om 70 procent reduktion.

Det mener Kenni Flink fra Alternativet:

Han håber også, at der bliver sat gang i byggeriet af de to nye klubber, så de kan stå klar før 2022.

"Samt kigget ind i udbuddet af el-ladestandere så vi kan lave et ordenligt ryk på det område. Det er vigtigt for Alternativet at der kigges ind i muligheden for at understøtte flest lokale virksomheder bedst muligt, hvilket også var baggrunden for vores forslag om fremrykning af budgetteret anlæg for indeværende år", siger Kenni Flink.

FAKTA Regeringen og Folketinget har besluttet at fjerne anlægsloftet for kommuner og regioner. Hvad betyder det for Albertslund?

Det har borgmester Steen Christiansen (Soc.) tidligere været ude med sit bud på, og AP har opfordret de øvrige partier i kommunalbestyrelsen til også at give deres besyv med.

I dag Alternativet.

