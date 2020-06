Tobias Jagd Hørning og Sarah Tauro - to af de nye studenter fra det nye Vestskoven Gymnasium. Foto: NEXT

Anderledes fest: De første studenter springer ud på nyt gymnasium

Næsten 200 unge bliver i disse dage studenter på NEXT Vestskoven Gymnasium.

Albertslund Posten - 23. juni 2020

Efter et skoleår, der har været meget anderledes end normalt, bliver næsten 200 unge studenter på Vestskoven Gymnasium i Albertslund. Corona-krisen har betydet, at skoleåret endte med hjemmeundervisning online, færre eksamener og længe var der tvivl om, hvorvidt elever overhovedet kunne gå til eksamen eller fejre deres huer på traditionel vis.

Anderledes fejring i år Heldigvis er corona-krisen kommet så meget under kontrol, at afgangseleverne i april kunne vende tilbage til gymnasiet - eller rettere flytte ind i det helt nye gymnasium fra det gamle Albertslund Gymnasium - og gøre deres studentereksamen færdig. Det glæder rektor Trine Nellemann Ladekarl:

"Det er helt fantastisk at se vores elever få studenterhuer på det nye gymnasium. Vores afgangselever har helt tiden haft et ønske om at nå at blive studenter her på Vestskoven, så det dejligt, at det lykkedes", siger Trine Ladekarl Nellemann, som nu kan se frem til at holde ekstra mange taler, når gymnasiet på fredag afholder translokation.

Normalt afholdes der en stor translokation i Musikteateret for alle, men pga. corona-restriktioner bliver den afholdt klassevis på skift over hele dagen.

"Det skal nok blive en festlig og dejlig dag, hvor vi har ambivalente følelser, fordi vi både er glade og stolte af vores elever og samtidig skal sige farvel til dem alle. Det er skønt for dem, at det er lykkes at planlægge en dag, hvor de kan blive fejret og komme ud at køre i studentervogne, hvilket jeg er ikke er tvivl om, at de glæder sig meget til", fortæller Trine Ladekarl Nellemann.

Fedt at kunne fejre det To af de nybagte studenter, der ser frem til at blive fejret på fredag, er Tobias Jagd Hørning og Sarah Tauro. De var sammen med to af deres klassekammerater oppe til gruppeeksamen, hvor de scorede et flot 10-tal i den sidste eksamen:

"Det er fedt, at vi kan fejre det. På et tidspunkt lød det til, at undervisningsministeriet helt ville aflyse eksamenerne, så der tænkte vi, at vi nok ikke fik en normal afslutning", siger Sarah, mens Tobias supplerer:

"Det er virkelig fedt, at vi kommer ud at køre i vogn. Det er jo det man mest glæder sig til".

Begge er htx-studenter og har haft tre gode år på gymnasiet, som ud over htx også udbyder de øvrige gymnasiale uddannelser hhx, stx og hf. Selvom de kun har fået kort tid på det nye Vestskoven Gymnasium, så er de glade for at få lov til at afslutte i nye rammer:

"Vi er glade for at blive studenter her. Det er et virkelig fedt gymnasium."