Send til din ven. X Artiklen: Alternativet: Skønt borgmesteren er blevet klogere - men fri os for boligpolitisk valgflæsk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alternativet: Skønt borgmesteren er blevet klogere - men fri os for boligpolitisk valgflæsk

Forslaget forpligter, siger Kenni Flink (Alt.) om borgmesterens udmelding om ungeboliger

Albertslund Posten - 28. august 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Udmeldingen fra borgmester Steen Christiansen (Soc.) om 250 nye boliger til unge modtages med blandede følelser hos Kenni Flink (Alt.).

"Borgmesteren lytter tilsyneladende og er blevet klogere, så til en start vil jeg på de unges vegne takke mange gange for det", siger han.

"I dette tilfælde er tak kun et fattigt ord. Lige så fattigt som et ikke indfriet politisk statement - så dette forslag fra borgmesteren forpligter."

Kenni Flink henviser til en politisk proces tidligere i valgperioden:

"I de 3 år og knap 9 måneder jeg har siddet i kommunalbestyrelsen, har jeg været formand for et udvalg med borgere, hvor et af temaerne var "Et attraktivt ungeliv i Albertslund" Vi havde en god håndfuld unge med i udvalget, som kom med anbefalinger til fremtidens Albertslund, alt fra kultur, tryghed og byudvikling. Inden arbejdet, lavede jeg en del research blandt unge, og fik hurtigt set der var et behov for ungeboliger for nyuddannede unge da reglerne i Morbærhaven blandt andet er lavet om. Før kunne man blive boende, nu skal man flytte efter endt uddannelse - hvilke nok giver god mening i virkeligheden", siger han, og fortsætter:

"Hvad der ikke giver mening er, at vi herefter smider de unge ud over kommunegrænsen, altså de unge uddanner sig til boligløshed uden vi stiller et alternativ til en bolig. Derfor stillede jeg i budget 2019 et forslag om boliggarenti for nyuddannede unge, men måtte gå fra forhandlingerne da der ingen interesse var fra borgmesteren. Nu ser vi så noget der minder om, med 250 ikkeeksisterende boliger til en husleje der nok kommer til at minde om Sluseholmen eller Ørestad."

Kenni Flink tilføjer:

"Jeg er glad for at borgmesteren er blevet klogere, har taget idéen om at holde på vores bysbørn til sig, og håber han også vil kæmpe for at det bliver boliger der er til at betale - også for unge med lave lønninger."

relaterede artikler

Konservative: Vigtigere med boliger til ældre og handicappede 27. august 2021 kl. 06:00

DF: Hilser forslag om ungeboliger velkommen 27. august 2021 kl. 05:55

Vil skabe 250 boliger til unge i de kommende nybyggerier 26. august 2021 kl. 06:26