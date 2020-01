Alternativet: De svagest stillede skal også have råd til kultur

Alternativet er indstillet på at støtte takststigningerne på kulturområdet, som vi netop har omtalt i AP. Men der er betingelser. Der skal oprettes en pulje til kulturelle fripladser, hvor de familier der bliver særlig ramt, kan søge tilskud til at dække takststigningen Det siger kommunalbestyrelsesmedlem Kenni Flink (Alt.). ”Alternativet er ikke med i budgetaftalen for 2020. Det betyder ikke, at Alternativet ikke går konstruktiv til værks, når udmøntningen af aftalen skal indfases, heriblandt når det handler om de mange besparelser”, siger Kenni Flink. ”På det seneste kultur og fritidsudvalgsmøde drøftede vi de kommende takststigninger på kulturområdet. Takststigninger vi bestemt ikke er glade for. Samtidig ved vi også at massive besparelser rammer hele vejen rundt”. Det er begrundelse for forslaget om kulturelle fripladser.

Institutionerne skal administrere ordningen

Fripladspuljen skal kulturintuitionerne selv administrere.

”De er bedst til det, fordi de kender deres elever bedst”, siger Kenni Flink.

”Derudover ser vi denne kedelige situation som en oplagt mulighed for at åbne op for en målgruppe, der ikke har de økonomiske midler til at gå til tiltag indenfor de kommunale kulturintuitioner. Kulturministeren har tidligere udtalt at musikskoler primært var for middelklassen og op, og det mener vi er et problem”, siger Kenni Flink.

Alternativet foreslår derfor, at halvdelen af ordningen øremærkes til de børn og unge, som kommer fra familier, der ikke har midlerne til at indmelde deres børn i kulturelle intuitioner.

”Finansieringen på de 100.000 kr. foreslår vi, bliver taget fra de disponible midler som Kultur og Fritidsudvalget råder over”.

Kenni Flink siger, at forslaget blev stillet ved behandlingen i kultur- og fritidsudvalget, hvor der ikke var flertal for det. Derfor vil Alternativet stille forslaget for kommunalbestyrelsen, når sagen behandles på februarmødet.