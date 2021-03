Når politikerne samles til udvalgsmøder, skal det kunne være med spørgsmål fra borgerne på bordet, mener Alternativet.

Alternativet: Borgere skal kunne stille spørgsmål til udvalgsmøder

Vigtigt at der er mulighed for at stille spørgsmål tidligere i processen end til mødet i kommunalbestyrelsen, mener Kenni Flink (Alt.)

Albertslund Posten - 06. marts 2021 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Borgernes muligheder for at stille spørgsmål til politiske sager til behandling bør ændres, så man allerede ved udvalgsmøderne skal kunne indgive spørgsmål til politikerne.

Det mener Alternativet, der vil have ændret praksis. Som det er i dag, kan borgere stille spørgsmål i spørgetiden forud for møderne i kommunalbestyrelsen.

"Demokrati og borgerinddragelse er noget vi konstituerligt skal udvikle og arbejde med", siger Kenni Flink (Alt.).

Han forklarer, at borger-spørgsmålene til udvalgsmøderne skal kunne stilles i skriftlig form.

"Vi har haft en række sager i denne valgperiode, hvor jeg ofte har mødt spørgsmål fra albertslundere der er yderst relevante men tit kommer i en tilfældig snak over køledisken i Føtex. Relevante spørgsmål men ofte på bagkant, da vi enten er midt i behandlingen, eller har haft den på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Det ærgrer mig tit at de spørgsmål ikke bliver bragt med i behandlingen da nogle spørgsmål eller kommentar, er af en karakter der kunne være gavnligt at have med i behandlingen af den konkrete sag."

Høringssvar Han vil fremsætte forslaget til behandling på kommunalbestyrelsens møde på tirsdag. Forvaltningen har forinden vurderet forslaget, forklarer han:

"Deres kommentar er at det er allerede muligt at stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen før mødets start. Derudover er der også mulighed for høringssvar", siger Kenni Flink, der fastholder at han ikke mener processen er god nok som den er i dag.

"Tit og ofte er de fleste sager allerede afgjort i udvalgene, hvor vi reelt behandler sagerne. Derfor er det også vigtigt at vi får spørgsmålene dér, og ikke fem minutter i lukketid før et kommunalbestyrelsesmøde. Ligeledes oplever jeg at man takker for borgernes høringssvar, men at de spørgsmål der stilles ikke bliver besvaret, da det blot er høringssvar, uden pligt til at besvare et eventuelt spørgsmål der ligger i høringssvaret".

Kan ikke svare alle Ifølge Kenni Flink har forvaltningen desuden også meldt tilbage på forsalget, at det ikke er muligt at love at kunne svare på alle spørgsmål op til et udvalgsmøde, da det afhænger af spørgsmålets karakter.

"Det er klart at der er spørgsmål der er så tunge at det med vores nuværende tidsinterval på behandling af sagerne, ikke er muligt at besvare forud for et møde. Det tager jeg selvfølgelig til efterretning, og derfor må de spørgsmålet så vedlægges som bilag uden svar. Det ændrer ikke på at et borgerspørgsmål forud for mødet gør beslutningen klogere da vi ikke er eksperter i alt, og det skal vi heller ikke være."

Redaktionen håber at kunne indhente en kommentar fra borgmester Steen Christiansen til forslaget.

