Albertslunds vej mod et bedre klima er nu åben for kommentarer

En ny klimaplan, som bygger videre på de grønne tiltag Albertslund har gjort hidtil, er sendt i høring i otte uger

Albertslund Posten - 18. november 2020 kl. 05:19 Af Jørgen Brieghel

Hvordan skal Albertslund være med til at nedbringe CO2 udslippet og hvilken vej skal vi gå for at skabe et bedre klima frem mod 2050?

Det er noget af det, der står i den nye DK2020 Klimaplan, som netop er sendt i otte ugers høring.

Klimaplanen indeholder mål og indsatser for kommunen indenfor energi, affald, mobilitet og klimatilpasning/natur.

For energi, affald og mobilitet er indsatserne en videreudvikling af igangværende tiltag med f.eks. lavtemperaturfjernvarme, LED i udebelysningen, mere genanvendelse og genbrug af affaldet, elbusser, letbanen, supercykelstier mv.

Som noget nyt, i forhold til den gældende klimastrategi, integreres klimatilpasning og natur i klimaplanen.

To temaer går på tværs af indsatsområderne: Cirkulær økonomi og bæredygtig byudvikling.

Cirkulær økonomi beskriver, hvordan kommunen kan holde ressourcerne i kredsløb, når kommunen bygger, renoverer, indkøber og genanvender.

Bæredygtig byudvikling beskriver, hvordan kommunen kan vise klimahensyn i byudviklingen. For begge områder gælder, at de er pejlemærker og endnu ikke målbare indsatser.

Planen er en overbygning Forslaget til klimaplanen blev diskuteret af kommunalbestyrelsen på oktobermødet.

Her indledte Leif Pedersen (SF) med at sige:

"Vi skal have en klimaplan, som kan og vil noget mere, end det vi hidtil har gjort på klimaområdet. Planen går dybt ned i mange sager og peger ind i FN's Verdensmål og Paris-aftalen. Dermed skaber den en overbygning på det, vi hidtil har gjort i Albertslund. Nu går den i høring. SF har flere kommentarer til planen og forslag til ændringer. Hvorfor skal vi f.eks. vente med at ændre genbrugsstationen til 2035, så den kan matche fremtidens affaldshåndtering. Hvis vi ved det, hvorfor så vente? Udebelysningen kan vi også tage fat på tidligere end 2035. Vi synes desuden, at planen mangler noget om fremtidens byggeri. Der mangler noget om, hvad der skal være træ og genbrug i vores byggeri. Lad os allerede nu satse på fremtidens byggeri".

10 år for sent "Det er på mange måder et godt oplæg - især hvis det var kommet for 10 år siden", sagde Helge Bo Jensen (Enh.). "I dag er vi under et voldsomt tidspres. Lever planen op til de reelle målsætninger, vi bør have. Der er en del lidt for runde formuleringer i planen - der skal mere handling i den, når vi skal have reduceret CO2 udslippet med 70 procent eller gerne mere. Men den her kritik vil vi komme med senere - eventuelt som en mindretalsudtalelse".

Enhedslisten havde tre ændringsforslag, som de ønskede medsendt klimplanen som mindretalsudtalelse: I stedet for planens mål om i 2025 at have 200.000 nye træer i Albertslund, skal der plantes 500.000.

Budgetaftalens beslutninger om hastighedsnedsættelse til max. 50 km/t på alle veje (minus Roskildevej) samt arbejde for max. 90 km/t på motorvejene omkring Albertslund tilføjes planen. Og endelig skal budgetaftalens beslutninger om at passe på bevaringsværdige træer i byudviklingsområder indarbejdes i planen.

Vidtgående forslag Jørn Jensby (Soc.) kommenterede klimaplanen:

"Det er vigtigt, at planen går imod en grønnere retning. I Albertslund er vi i gang, og vores klimaplan er formentlig en af de mest ambitiøse i Danmark i øjeblikket. Vi er glade for planen, der nu sendes i høring i otte uger. I øvrigt synes jeg, at forslaget om at plante 500.000 træer er ret vidtgående. Det er rigtig mange træer frem til 2025 - det kan skabe andre problemer", mente han.

Fødevarer mangler Kenni Flink (Alt.) sagde, at der var lavet et godt arbejde i forslaget til klimaplanen.

"Men vi synes, der mangler et fokusområde, når det handler om fødevarer. 20 procent af vores CO2 aftryk kommer fra fødevarer. Vi forslår at sende det tilbage og få fødevarer med i planen. Især i forhold til fødevarefællesskaber og urban farming", sagde han.

Vi er ikke som de andre Lars Gravgaard Hansen (Kons.) syntes der var mange god ting i planen:

"Albertslund har i mange år gået foran, og jeg synes, at det her bygger fint oven på. Vi ligner ikke andre alle de andre, som, Enhedslisten antyder. Vi tiltræder forslaget til planen og synes ikke, at planen skal sendes tilbage - ændringsforslag om f.eks. fødevarer må komme som høringssvar", mente han.

Fødevarerne er med Leif Pedersen svarede Kenni Flink, at der faktisk står noget om fødevarer i planen:

"Der står om plantebaseret kost, forebyggelse af madspild og økologi. Måske er det ikke tilstrækkeligt, men der er noget med. Enhedslistens forslag er sympatiske, men jeg har svært ved at se, hvordan vi kan plante 500.000 træer om fem år. Det er 10.000 træer om måneden, og alle steder er ikke udpeget endnu. Måske skal vi ikke vente til 2035, men gerne før. Send de her forslag med i høringssvarene", sagde Leif Pedersen.

Læs planen her Steen Christiansen (Soc.) forslog, at planen blev sendt i høring.

"Hvis man så har ændringsforslag, man gerne vil have med i planen, så sætter vi en kort frist til det", sagde han. "Forslaget om at ændre hastigheden på vejene, synes vi ikke skal med, fordi det bunder i en budgetaftale, hvor nogle partier har taget forbehold."

Planen blev derefter sendt i høring, idet Enhedslisten og Alternativet undlod at stemme.

Planen kan læses på kommunens hjemmeside.