Albertslunds plejehjem er nu vaccineret: Jørn tog det første stik

Onsdag den 6. januar kl. 13,30 fik den første albertslunder vaccine mod COVID-19

Albertslund Posten - 06. januar 2021

"Nej jeg mærkede overhovedet ikke noget", lød det fra 87-årige Jørn Randrup-Christensen, efter at han som den første albertslunder blev vaccineret mod COVID-19.

Jørn Randrup-Christensen er beboer i plejecentret Humlehusene. Her og i plejecentret Albertshøj blev de første vacciner givet.

Vaccinerne blev kørt ud i Region Hovedstadens biler, som er særligt indrettet til at kunne fragte vaccinerne, der kræver en kraftig nedkøling.

Herefter blev vaccinerne gjort klar til de beboere og personale.

"Det gik rigtig godt og fuldstændigt ukompliceret, og vi fik flere vacciner ud af de doser, der var sendt ud. Det betød, at vi kunne tilbyde vacciner til noget af det personale, der ikke lige var tiltænkt i første omgang", fortæller leder af plejeboligområdet, Mona Tina Funch. "Der blev vaccineret både på Albertshøj og i Humlehusene på samme tid. Men Humlehusene kom i gang først. I alt har vi vaccineret mere end 160 personer i dag".

I Humlehusene blev vaccinerne givet af plejecenterlæge Ellen Vedel. På Albertshøj af de praktiserende læger, der i forvejen er tilknyttet afdelingerne.

Få har sagt nej Interessen for at få vaccinerne har i øvrigt været stor. Kun meget få har sagt nej tak.

Jørn Randrup-Christensen blev altså den første albertslunder til at få et stik. Han har ikke været i tvivl, fortæller han.

"Jeg kan jo huske, da vi i sin tid fik tilbudt poliovacciner og andre vacciner. Så det er da helt naturligt, at man skal vaccineres, når der kommer vacciner mod nye sygdomme", siger han.

Vaccinen giver ham større sikkerhed i det daglige.

"Ikke fordi jeg tror det ændrer så meget for mig. Mine børn og børnebørn besøger mig, og vi tager alle sikkerhedsregler, og de er blevet testet med jævne mellemrum. Desuden har sikkerheden været stor her i Humlehusene, hvor der ingen smitteudbrud har været. Så på den måde har corona-tiden ikke været specielt svær. Jeg har fået besøg, og så bruger jeg telefonen rigtig meget", fortæller Jørn Randrup-Christensen.

Fantastisk dejligt Borgmester Steen Christiansen var kommet for at være med ved den historiske begivenhed. Men han måtte pænt blive uden for, mens der blev vaccineret.

"Det er jo fantastisk dejligt, at vi nu kan gå i gang med at vaccinere de mest sårbare borgere - dem på vores plejehjem. Det er jo vejen frem, når vi skal have pandemien ned", siger Steen Christiansen. Han er rigtig glad for, at det faktisk er lykkedes at få fremrykket vaccinationerne med ca. et par uger.

"Det lykkedes, fordi det viste sig, at der faktisk var flere vacciner i de glas, der blev leveret. Og så har jeg som formand for Kommunekontaktrådet i hovedstaden haft held til, i samarbejde med kommuner og region, at få fremrykket det rent praktiske forløb. Personaler har givet den en ekstra skalle for at få vaccineret så hurtigt som muligt".