Albertslunds mest kendte og afholdte pølsemand er død

Startet af Knuds svigerforældre

Historien om pølsevognen og om Knud er beskrevet på siden. Her har administrator John Erdmann Bødker, skrevet:

”Da pølsevognen fik sit stade i 1963 ved Albertslund Station, var det Valdemar og Olga Mortensen fra Herstedøster, der var de glade ejere af den ombyggede campingvogn.

Om eftermiddagen skulle vognen fjernes og køres til Herstedøster.

Inden dette kunne lade sig gøre, måtte Valdemar dog lige tage kørekortet først.

Han var vist ingen ørn bag rattet, men han tog kortet til sidst efter flere forsøg.

Sådan gik de første år, inden man fik fast stade og Knud lige så stille kom ind i forretningen. Valdemar og Olgas søn Jens "Pist" og svigersønnen Knud var tit afløsere i pølsevognen. "Pist" stoppede, da han skulle i lære. Knud forsatte med at afløse, når han havde fri fra arbejdet som smed. Da Knud startede i pølsevognen, var det især fredag eftermiddag og lørdagen.

Lønnen fandt man ud af, man var jo i familie.

Knuds venlige væsen gjorde ham meget populær, og han tog velvilligt imod de mange nye i kommunen, der lige skulle høre om den "nye" by.

Knud sagde sit job op som smed i 1978 og blev nu fast mand i pølsevognen, lige til han gik på pension i 2001.

Siden er et historisk tilbageblik fyldt med dejlige billeder og tekster, som bringer minderne frem hos mange albertslundere, der har været så heldige at møde Pølse Knud og få byens bedste pølser serveret fra vognen på pladsen ved stationen. 1987 overtog Knud vognen efter Valde og. Samlet blev det til mere end 30 år bag disken og mange børn og voksne har stiftet bekendtskab med Knuds venlige sind. Knud blev født i 1933 og er opvokset i byen. I 1954 blev han gift med Grethe og flyttede op i Herstedøster.

Albertslund kommune har et princip om, at man kun vil opkalde veje og steder efter afdøde personer.

Hvorfor ikke ændre lidt ved den politik og lade os hædre en person, som har haft betydning for mange i byen. I år skal vi i hvert fald have udgivet en bog eller et skrift om pølsevognen ved stationen".

Så vidt Facebook-siden til minde om Knud.

Knud Nielsen blev 88 år. Æret være hans minde.