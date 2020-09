Posthusbygningen skal rives ned, og planen er at opføre boliger, butikker og erhverv. Bygning og grund sælges nu. samtidig kan alle kommentere på lokalplanforslaget for området. Tegningen er hentet fra lokalplanforslaget.

Send til din ven. X Artiklen: Albertslunds gamle posthus sættes til salg for mindst 17 mio. kr. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Albertslunds gamle posthus sættes til salg for mindst 17 mio. kr.

Forslaget om at bygge boliger, erhverv og butikker på grunden er i høring - og du kan sige din mening nu

Albertslund Posten - 19. september 2020 kl. 05:55 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En død kolos i Albertslund Centrum har nu chancen for at blive et levende punkt i centret.

Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at sende et forslag om at sælge den gamle posthusbygning for mindst 17. mio. kr. - med forkøbsret for centrets ejere Citycon.

Samtidig er en lokalplan sendt i offentlig høring. Så frem til 6. november kan man komme med sin mening om planerne for anvendelse af stedet. Det sker via kommunens hjemmeside.

Udvikling af centerområdet Salget af bygningen og grunden sættes i udbud frem til 10. december i år, og det forventes, at kommunalbestyrelsen kan behandle sagen igen på februarmødet 2021.

Lokalplanforslaget for området giver mulighed for i alt 5.938 m2 bolig i form af lejligheder på mellem 60 - 125 m2 på 1. til 10. etage og i alt 1.700 m2 erhverv i stueplan - detailhandel, restauranter og serviceorienterede erhverv.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 200, og den individuelle butiksstørrelse må maksimalt være 600 m2.

Det planlagte projekt på Posthusgrunden er udviklet i et samarbejde med Albertslund Centrum ApS og Citycon, som har en forkøbsret til grunden.

Projektet på Posthusgrunden er første skridt i den udvikling af centerområdet Albertslund Centrum, som er vist i masterplanen for området.

Foreningen Stop Spild Lokalt Albertslund har en midlertidig brugsaftale med Albertslund Kommune om brug af Bytorvet 2-6. Af brugsaftalen fremgår det, at ejeren af ejendommen kan opsige foreningen med 3 månders varsel.

Vind i håret På kommunalbestyrelsesmødet blev det vedtaget at sende posthusgrunden i udbud. Enhedslisten kunne dog ikke stemme for.

Lokalplanforslaget blev også vedtaget. Men her var der debat.

Allan Høyer (DF) indledte med at sige, at Dansk Folkeparti har sympati for masterplanen, der skal tilføre boliger, detailvarebutikker osv til centret.

"Men vi synes ikke, der skal bygges så højt. I forvejen har vi alle bemærket, hvor meget det blæser omkring sundhedshuset, hvor der er bygget i højden. Gør vi det ved posthusgrunden, risikerer vi at få Høje-Taastrup-lignende tilstande. Det blæser så meget, at der ikke er rart at være", sagde han. "Så vi kan ikke tiltræde".

Vivi Nør Jacobsen (SF), var enig med ham og mente, hans indvendinger burde tages i betragtning.

SF ønskede et ændringsforslag: der må højst bygges 7 etager.

Endelig sker der noget Jørn Jensby (Soc.) sagde, at han var glad for sagen.

"Vi er klar til at sende den i høring og det er på tide, der sker noget ved posthusgrunden", sagde han.

Fedai Celim (Enh.) foreslog max. 5 etager og ingen parkeringskælder og 25 procent almene boliger. Han støttede også Allan Høyers forslag.

Lars Gravgaard Hansen (Kons) sagde, at det er en rigtig god sag.

"Nu har vi første forslag til, at der kan ske noget. Det er spændende byggeri. Ja., der er lagt op til to punkthuse - et på otte etager, et på ti. Det er spændende, og Det konservative folkeparti er ikke bange for højder", understregede Lars Gravgaard Hansen.

En dårlig forretning Helge Bo Jensen (Enh.) kaldte sagen grum:

"Albertslund Kommune har købt det her hus for ca. 30 mio. kr. Nu er noget ved at sælge det for 16. det er en dårlig forretning. Desuden skal vi til at finde nogle bedre byggematerialer. Den nuværende er godt 30 år siden, og den er så skrøbelig, at man er nødt til at rive den ned. Det er beklageligt".

Steen Christiansen (Soc.)

"Det er at gå til yderligheder at kalde den skrøbelig. Den er bygget til et bestemt formål, og har derfor en speciel udformning, og derfor skal den rives ned", sagde Steen Christiansen.

SF's ændringsforslag om max. 7 etager blev ikke vedtaget.

Herefter blev det vedtaget at sende lokalplansforslaget i høring. DF og Enh. Kunne ikke stemme for. Alternativet undlod at stemme.