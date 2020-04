Affaldssnapperne bliver sprittet af, inden de udleveres fra Agenda Centeret.

Send til din ven. X Artiklen: Albertslunderne er vilde med at samle affald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Albertslunderne er vilde med at samle affald

Coronatiden har sat gang i affaldsindsamling i naturen, fortæller man i Agenda Centeret

Albertslund Posten - 12. april 2020 kl. 05:14 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du, ligesom så mange andre, fået brugt naturen meget mere end du plejer i disse coronatider, så har du måske også fået øje på noget af det affald, der ligger derude efter en lang "vinter", og fået lyst til at hjælpe med at samle noget af det. Det er i hvert fald, hvad Agenda Centeret oplever, at mange albertslundere har.

"Vi har fået flere henvendelser på affaldssnappere, så sammen med kommunen besluttede vi, at gøre noget ved det. Vi lagde en video på Facebook om, at man kan komme forbi i Agenda Centeret og hente en affaldssnapper, hvis man vil hjælpe til. Det gav rigtig stor respons. På bare 5 dage har vi uddelt over 100 snappere, så vi har været nødt til at skaffe nye forsyninger. Og vi har fået en masse likes og positive kommentarer på videoen", fortæller Signe Landon fra Agenda Centeret.

Indsamling udsat "Vi plejer normalt at bakke op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling i april, hvor mange boligområder og institutioner er med til at samle affald. Men årets indsamling er udsat til september pga. corona. Derfor vil vi i stedet opfordre til, at man går ud i familier eller på egen hånd og samler affald, så vi kan gå sommeren i møde med en ren og pæn by", lyder det fra Signe Landon.

"Vil du give et nap med, kan du komme forbi os i Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32 og hente en snapper. Du kan låne den en dag, eller en uge, eller du må endda få den, hvis du vil slide den op. Vi har åbent på hverdage, som udgangspunkt fra 10 til 16, og ofte længere, men det er lidt usikkert i disse coronatider, så vil du være helt sikker, kan du ringe til os først på 4362 2015".