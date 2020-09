Signe Landon og Povl Markussen fra Agenda Centeret fejrer Albertslunds lave vandforbrug med en skål i postevand!

Albertslunderne bedst til at spare på vandet

De seneste tal for vandforbruget i HOFORs otte kommuner bringer Albertslund i top, når det gælder om at spare på vandet

Albertslund Posten - 01. september 2020 kl. 09:28 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Albertslunderne er suveræne til lavt vandforbrug. Sparer 7,5 mio. kr. årligt!

De seneste tal for vandforbruget i de otte HOFOR-kommuner, viser at Albertslunds borgere også i 2019 var suverænt bedre til at spare på vandet end borgerne i de andre 7 kommuner, der tæller København, Rødovre, Hvidovre, Herlev, Dragør og vores nabokommuner Vallensbæk og Brøndby.

Det fortæller de i Agenda Center Albertslund.

I 2019 var det gennemsnitlige vandforbrug i HOFOR området 104 liter per. person / døgn. Men i Albertslund var vi helt nede på kun 92 liter. Den by, der kom tættest på os, var Rødovre med et gennemsnitsforbrug på 100 liter, og byen med det højeste forbrug var Brøndby med 113 liter.

"At have et forbrug, der ligger 12 liter lavere end gennemsnittet er kæmpe stort. Som alle andre bække små løber det op. Hvis vi ganger 12 liter med 365 dage og 27.731 albertslundere bliver det til over 120 millioner liter om året, og de ville koste os 7,5 millioner kroner", fortæller Povl Markussen fra Agenda Centeret. "Alt andet lige sparer vi altså tilsammen 7,5 millioner, eller 270 kr. per. albertslunder hvert eneste år, bare fordi vi tænker os mere om, end alle de andre, når vi bruger vand. For os i Agenda Centeret er det naturligvis også en god historie. Vi tænker, at vi igennem vores arbejde med vandspareindsatser er en del af det resultat. Derfor har vi da også lidt svært ved at få armene ned".

Det bliver fulgt op af Signe Landon. Hun siger, "Det markant lavere vandforbrug er noget, vi i den grad kan være rigtig stolte af i Albertslund, men det betyder ikke, at vi behøver at stoppe der. For vores gennemsnitlige forbrug kan godt komme endnu længere ned, uden at vi af den grund kommer til at lide afsavn. Det kan man se ved at kigge på forbruget i de enkelte boligområder. I 11 boligområder her i byen, er det gennemsnitlige vandforbrug under 80 liter om dagen, og derfor vil det slet ikke være et urealistisk gennemsnit for hele byen. 80 liter er 12 liter lavere end i dag, og det vil være yderligere 7,5 millioner kroner lige ned i foret på os alle sammen", slutter Signe Landon glad og optimistisk.