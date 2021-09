Mikkel Pilemand, kommerciel direktør i nemlig.com, overrækker prisen til Årets Madspildshelt. Foto: nemlig.com

Send til din ven. X Artiklen: Albertslunder udnævnt til madspildshelt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Albertslunder udnævnt til madspildshelt

Malene Dyrholm får pris fra nemlig.com for sin årelange kamp mod madspild

Albertslund Posten - 23. september 2021 kl. 13:00 Kontakt redaktionen

For at anerkende de frivillige kræfter, der hver dag gør en forskel mod madspild, overrækker nemlig.com en nyoprettet pris til en person, der har gjort en helt unik forskel mod madspild. Dette års madspildshelt er Malene Dyrholm, der i en årrække har været en bærende drivkraft for den lokale kamp mod madspild i Albertslund.

Det skriver nemlig.com i en pressemeddelelse.

"Det er fantastisk dejligt. Jeg er rigtig glad for, at nemlig.com anerkender vores store arbejde for at minimere madspild og hjælpe lokale borgere," siger Malene Dyrholm.

For at vinde prisen som årets madspildshelt skal en person eller en organisation have gjort en mærkbar og passioneret indsats for at bekæmpe madspild det seneste år. Med mere end 57 tons mad uddelt til udsatte borgere i Albertslund, har Malene Dyrholm og Overskud i Albertslund gjort en bemærkelsesværdig indsats det forgangne år.

Overskud i Albertslund

"Overskud i Albertslund er et super fedt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden. Vi er i gang hver eneste dag året rundt, og var vi flere frivillige, kunne vi gøre endnu mere," siger Malene Dyrholm, og fortsætter: "Vi har alle mulige forskellige opgaver, så det kræver ikke en stor bil at være med, selvom det bestemt ikke er en hindring."

Hver uge uddeler foreningens 30 frivillige fødevarer til de mere end 200 familier i lokalområdet, som blandt andet bliver henvist af kommunens Udsatteråd. Derfor gør overskudsvarerne fra nemlig.com en vigtig forskel i lokalområdet og for de trængende familier.

"Det er så vigtigt, at vi anerkender de mennesker, der hver dag er med til at hjælpe andre. Overskud i Albertslund hjælper os med at aftage overskudsvarer. De varer hjælper så familier, som kan have svært ved at få hverdagens ender til at mødes. Derfor er samarbejde mellem frivillige foreninger og virksomheder et stærkt kort på hånden, når vi skal minimere madspild de næste mange år," siger Mikkel Pilemand.

brie