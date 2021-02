Albertslund vil nu henvende sig til undervisningsministeren for at få lov til at aflyse de nationale tests i 2021 - på grund af de særlige forhold i en corona-tid. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: panitan - stock.adobe.com

Albertslund vil aflyse skolernes nationale tests i 2021

Forslag fra Enhedslisten om, at kommunen beder undervisningsministeren om mulighed for at droppe de nationale tests på grund corona er vedtaget af kommunalbestyrelsen.

Albertslund Posten - 11. februar 2021 kl. 06:27 Af Jørgen Brieghel

Den 8. februar kunne 0-4. klasserne atter vende tilbage til skolerne, mens de ældre skoleelever fortsat må sidde hjemme foran computerskærmene og modtage undervisning.

Siden marts 2020 har eleverne på grund af COVID-19 været hjemsendt i sammenlagt flere måneder.

Ifølge Enhedslisten har det været et år, hvor både undervisning og trivsel har været under pres:

"Lærerne gør deres bedste for at få det til at fungere, men fjernundervisning vil aldrig komme på niveau med den undervisning, der foregår direkte i øjenhøjde," siger Enhedslistens Helge Bo Jensen.

"De fleste elever har det svært med at være hjemsendt både hvad angår trivsel og indlæring. På grund af fjernundervisning og manglen på normal undervisning har eleverne et stort fagligt efterslæb, hvorfor gennemførelse af nationale test vil give et fejlagtigt billede af elevernes faktiske faglige niveau."

"Derfor har vi foreslået, at eleverne skal skånes for nationale test, når de igen alle på et tidspunkt får lov at vende tilbage på skolerne."

Det er vedtaget Forslaget lyder:

"Kommunalbestyrelsen retter henvendelse til undervisningsministeren, om at Albertslunds skoler fritages for at deltage i de nationale test i 2021. Grundet COVID-19 har eleverne i lange perioder måttet nøjes med fjernundervisning og dermed ikke fået den normale undervisning, som de har krav på. Testene kan derfor ikke på nogen måde benyttes til at give et billede af elevernes reelle faglige niveau."

Vi sparker en åben dør ind "Det er vi med på - på grund af den særlige corona-situation", sagde Steen Christiansen (S) da sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen. Han tilføjede, at det nok er som at sparke en åben dør ind: "For jeg er sikker på, at der kommer en national beslutning om at aflyse de nationale tests", sagde han.

"Vi er i forvejen imod de nationale tests, så vi kan godt støtte forslaget her", sagde Kenni Flink (Alt.).

Allan Høyer (DF) sagde, at partiet sådan set var enige i alt det, som Helge havde sagt.

"Men netop derfor er der vel brug for de nationale tests. Så vi kan se, hvad det reelt har betydet for elevernes faglige niveau at have fået undervisning via en skærm. Så vi kan ikke støtte forslaget".

Mehmet Kücükakin sagde, at SF godt kunne stemme for. "Det giver rigtig godt mening", sagde han.

Nils Jul Gjerlev (V): "Vi støtter ikke forslaget. Det er en tid med nødundervisning, og jeg synes, det er en beslutning, der skal tages på nationalt plan. For de partier, der støtter det her forslag, handler det jo reelt om at afskaffe de nationale tests. Der er en anden dagsorden", mente Nils Jul Gjerlev.

Hediye Temiz (Rad.) sagde, at hun kunne stemme for forslaget. "Det har været hårdt for mange børn at blive undervist via en skærm. Jeg bliver det selv, og ved, at det påvirker indlæringen. Så derfor synes jeg, forslaget skal støttes".

Forslaget blev vedtaget af et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Enhedslisten, Alternativet, SF, Radikale og Socialdemokratiet på februarmødet tirsdag.