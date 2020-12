Se billedserie Borgersamlingen har mødtes fysisk i små grupper.

Send til din ven. X Artiklen: Albertslund skriver demokratisk danmarkshistorie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Albertslund skriver demokratisk danmarkshistorie

Siden august har 36 albertslundere arbejdet med at lave anbefalinger til fremtidens Albertslund. Mandag præsenterede de anbefalingerne

Albertslund Posten - 17. december 2020 kl. 07:13 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Hvad er Albertslund-ånden? Hvordan ønsker vi, at vores by skal være i fremtiden? Hvordan vil vi sikre, at de mange borgere, der i løbet af de kommende år flytter til kommunen også bliver en del af det fællesskab, som vi kender og værdsætter ved Albertslund?

Nogle af de spørgsmål har den såkaldte Borgersamling diskuteret siden august. Deres bud på fremtidens Albertslund blev lanceret ved en livestreaming-event mandag. Alle deltagere medvirkede digitalt fra deres private adresser, ligesom alle borgere havde mulighed for at se med og for at byde ind med spørgsmål og kommentarer.

Den hele blev styret fra rådhuset, hvor Zakia Elvang fra We Do Democracy bød velkommen og derefter gav ordet videre til borgmester, Steen Christiansen, der befandt sig rent fysisk i kommunalbestyrelsessalen.

Han sagde:

"Det er et stykke demokratisk danmarkshistorie, det her. Det er første gang, en borgersamling er kommet med forslag til udviklingen af en hel by. Med inspiration fra Dublin og Toronto. Jeg synes det er et imponerende arbejde, borgersamlingen har lavet. Og så i en tid, hvor coronaen har huseret og gjort det noget mere bøvlet. Resultatet er nogle supergode og relevante anbefalinger. Albertslund blev skabt i 60erne på en bar mark, og vi står nu igen over for en omfattende byudvikling, hvor Albertslund inden for de kommende år vil vokse med en tredjedel. Kommunalbestyrelsen ønsker jeres hjælp til at se, hvordan Albertslund skal se ud i fremtiden. Noget af det gode ved jeres arbejde er, at det er drevet af jer som private borgere og ikke ud fra partipolitiske hensyn", sagde Steen Christiansen.

Tusindvis af timer er brugt Herefter gav Zakia Elvang en kort introduktion til aftenens program og formen for den præsentation af anbefalingerne, som tre repræsentanter fra borgersamlingen stod klar til at levere.

36 albertslundere har deltaget i arbejdet med at skabe en borgersamling. Den yngste er 18 år, den ældste 80. Der er brugt tusindvis af timer på at diskutere og komme med forslag og anbefalinger til fremtidens Albertslund.

Tre deltagere af Borgersamlingen præsenterede herefter højdepunkter af anbefalingerne.

I første runde præsenterede Olivia Borgersamlingens vision, værdier samt de to anbefalinger "En kulturel og levende by gennem hele livet" og "Erhverv, der skaber lokalt liv".

I runde to præsenterede Stiig de tre anbefalinger; "Små og store fællesskaber styrkes", "Blandede boformer" og "Bæredygtigt og varieret byggeri".

Miran præsenterede i tredje runde de tre anbefalinger "Frontløber for samspil med og bevaring af naturen", "Fremtidens trygge by" og "Ny identitet, der tilgodeser både nuværende borgere og nytilflyttere.

Borgersamling - hvad er det? Borgersamlingen er den blot anden af sin slags i Danmark - og den første, hvor der blevet inviteret ned til 16 år. Den er udsprunget af en politisk beslutning i kommunalbestyrelsen.

For år tilbage var Albertslund Kommune den første kommune i landet med en politik for borgerinddragelse.

I 2019 fulgte Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune op på den med politikken "Fælles om Albertslund".

Det er en politik for albertslundere af albertslundere, som skal vise vejen for, hvordan kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om at udvikle byens fremtid. Samtidig blev Kommunalbestyrelsen enige om at oprette en borgersamling sammensat af 36 borgere i Albertslund - repræsentativt udvalgt.

Vanskerige corona-forhold Den er blevet gennemført under de vanskelige corona-forhold, som har kendetegnet 2020.

Det er sket i et helt nyt hybridformat med små fysiske gruppemøder forbundet i et stort fælles digitalt møde.

Den form har deltagerne og ekspertpanelet arbejdet i siden starten i august. Det har vakt en del interesse i kredse, der arbejder med borgerinvolvering rundt omkring i landet.

Man kan se Borgersamlingens forslag ved at klikke på kommunens hjemmeside.

Her kan man også se videopræsentationen, hvis man ikke selv sad foran skærmen i mandags.