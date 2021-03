Jørn Jensby og Susanne Storm Lind står bag idéen om en aktivitetsuge - formentlig i slutningen af juni. Foto: Arkivfoto: brie

Albertslund skal feste når coronaen klinger af

"Vi trænger i den grad til at kunne se frem til en række glade aktiviteter, som byen kan samles om," mener Susanne Storm Lind og Jørn Jensby. Derfor skal byens foreninger og kulturinstitutioner samarbejde om en aktivitetsuge i sommerferien

Albertslund Posten - 21. marts 2021 kl. 06:41 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der skal ske noget, når coronaen er ovre. Forhåbentlig når sommerferien melder sig.

Det mener Susanne Storm Lind (S) og Jørn Jensby (S), der i februar forelagde en plan for borgmesteren om at lave en aktivitetsuge, når det hele forhåbentlig lysner til sommer. På mødet i kultur- og fritidsudvalget 16. marts skulle politikerne så tage stilling til deres forslag.

Lukket inde "Børn, unge og seniorerne har været "lukket inde" i meget lang tid og trænger i den grad til oplevelser, fællesskab og fysisk udfoldelse med andre", skriver de to i deres begrundelse for at stille forslaget, der blev vedtaget i udvalget.

Derfor skal byens idræts- og kulturforeninger samt Ridecentret, Vikingelandsbyen, MusikTeatret, Toftegården, Billedskolen, Biblioteket og Idrætsanlæggene (Badesøen) samarbejde om at lave aktiviteter i én uge i sommerferien. Det kunne være uge 26.

Små scener rundt omkring Planen er at afvikle aktiviteterne rundt omkring i kommunen, der hvor det giver mening for aktørerne.

Det betyder, at der ikke vil være en fælles "scene", men mange små, geografisk spredte "scener", hvor aktiviteterne kan udfolde sig, og som det er let at komme til for borgerne.

Arrangementets indhold er afhængig af foreningers og kulturinstitutioners frivillige bidrag.

Nyd kulturen "Formålet er at få borgerne i Albertslund Kommune til at være aktive, sociale og nyde kulturelle tilbud i tiden efter Corona", lyder det i forslaget.

"Derudover kan det også understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets ambitioner om at understøtte foreningerne i at fastholde medlemmer eller få flere og nye medlemmer.

Det skal være aktiviteter, der styrker fællesskabet, og som kan give børn, unge og seniorer oplevelser med de forskellige sportsgrene i idrætsforeningerne og aktiviteter i diverse kulturelle foreninger og institutioner".

"På mødet i kultur- og fritidsudvalget blev indstillingen tiltrådt, og det blev besluttet, at Susanne Storm Lind skal være repræsentant for kultur- og fritidsudvalget i styregruppen. Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet vil herefter hver udpege et medlem blandt foreningsrepræsentanterne", siger Jørn Jensby. "Der anvendes 90.000 kr. af allerede afsatte midler til projektet. Midlerne skal bruges til markedsføring og til delvis dækning af foreninger og institutioners ekstraudgifter."