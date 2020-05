"Der vil være kommunale udfordringer efter corona-krisen med beskæftigelse og med udgifterne som følge af sundhedskrisen. Der er også det langsigtede ? som at tage fat på klimaløsninger og få det finansieret",sagde Helge Bo Jensen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Albertslund sender samlet signal: Sæt budgetloven ud af kraft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Albertslund sender samlet signal: Sæt budgetloven ud af kraft

Forslag fra Enhedslisten om at gøre økonomiforhandlingerne mellem KL og staten meningsfulde enstemmigt vedtaget

Albertslund Posten - 27. maj 2020 kl. 11:18 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budgetloven og sanktionerne i forbindelse med den kommende kommunale budgetlægning skal sættes ud af kraft. Det mener Enhedslisten, der har stillet forslag til kommunalbestyrelsen om at vedtage en udtalelse. Forslaget blev enstemmigt vedtaget på det ekstraordinære møde tirsdag..

Det lyder:

Kommunalbestyrelsen i Albertslund opfordrer KL til ved økonomiforhandlingerne med staten, at arbejde for, at budgetloven eller sanktionerne i forbindelse med den kommunale budgetlægning suspenderes i 2021, samt at der sikres de nødvendige midler til gennemførelse af den grønne omstilling og sikring af velfærden.

Udfordringer efter corona Helge Bo Jensen (Enh.) sagde på mødet:

"Det er vigtigt at se på, hvordan rammerne er for vores økonomi er fremover. Det er tydeligt, at der vil være kommunale udfordringer efter corona-krisen med beskæftigelse og med udgifterne som følge af sundhedskrisen. Der er også det langsigtede - som at tage fat på klimaløsninger og få det finansieret. Der synes vi det er vigtigt, at vi understreger, at det ikke bare handler om budgetloven og sanktionerne, der skal sættes ud af kraft. Det er også, hvordan rammerne er".

Der var tilslutning fra alle andre til forslaget.

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) sagde:

"Her tænker vi, at indholdet fint flugter med den planform KL forhandler ud fra. Så vi kan tilslutte os".

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) sagde:

"Det er fantastisk, at man kan støtte et forslag fra Enhedslisten på et spørgsmål om økonomi! Det er aldrig sket før! Men det kan vi, for jeg er lidt betænkelig ved, hvor mange penge vi får at rutte med".

Vivi Nør Jacobsen (SF):

"Tak til Enhedslisten for at bringe det op - vi tiltræder".

Og det gjorde alle partierne.

Begrundelsen I begrundelsen til forslaget hedder det:

I 2021 er der brug for, at kommunerne aktivt arbejder for at kickstarte den grønne omstilling, klimaløsninger og beskæftigelsen efter COVID 19. Hertil kommer, at kommunerne ud over midler til at finansiere den demografiske udvikling og udgifterne i forbindelse med COVID 19 har brug for samlet et løft i velfærden og mulighed for at dække kommunernes ekstra udgifter til sundhedsområdet og det specialiserede socialområde. Derfor er det oplagt, at budgetloven suspenderes i 2021, mens vi venter på, hvad der kommer ud af revisionen af denne i efteråret.

Udligningsreformen bidrager desværre ikke til at løse Albertslund kommunes økonomiske udfordringer, men giver samlet set kommunerne mulighed for at bruge flere penge på service og anlæg, end de eksisterende økonomiske rammer åbner op for. Det giver ingen mening, hvis kommunerne med den ene hånd tilføres flere penge og så med den anden hånd forhindres i at bruge disse midler.