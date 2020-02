Det er en ferie med udfordringer for Marianne og Tommy Hansen. Privatfoto.

Albertslund-par på Tenerife undrer sig: Vi får ingen information

Vi har selv måttet finde svar, fortæller par på virus- og stormramt ferieø. Bravo Tours afviser kritikken

Albertslund Posten - 28. februar 2020 kl. 08:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig skulle det være meningen med ferie, at man slapper af og ikke bekymrer sig om alt for meget. Men sådan har denne uge langt fra været for Tommy og Marianne Hansen.

Som tidligere omtalt er Albertslund-parret ikke blevet ramt af den meget omtalte coronavirus, men de befinder sig på et hotel kun 10 kilometer fra det sted som blev karantæneramt, og rejser med samme selskab, Bravo Tours, som de berørte danskere. Og oveni det har ferieøen også været ramt af en voldsom sandstorm.

Parret har siden savnet information om hvordan de skal forholde sig, og om noget har ændret sig:

"Vi har intet hørt fra Bravo Tours, hverken omkring corona eller stormen som åbenbart har været den værste i 25 år", siger Tommy Hansen, som AP er i kontakt med i denne uge.

"Jeg har kun selv talt med en som jeg selv ringet til, og der var ikke meget hjælp af hente."

Han fortæller videre, at han torsdag besluttede at kontakte sin egen læge i Danmark, for at få svar på om der er nogle forholdsregler der skal tages. Svaret glædede parret:

"De siger, at hvis man ikke har nogen af de beskrevede symptomer så skulle man ikke foretage sig yderligere", siger Tommy Hansen.

Han undrer sig dog over, at han selv er nødt til at kontakte lægen i Danmark.

"Gjort hvad vi kunne" AP er gået videre til Bravo Tours med parrets oplevelse. Her afviser man kritikken:

"Nu ved jeg ikke, hvad de savner information om omkring sandstormen. Det har været det værste kaos, vi har oplevet på Tenerife nogensinde, men det er heldigvis faldet til ro", siger Peder Hornshøj, adm. direktør i Bravo Tours, og fortsætter:

"Vi har jo ikke vidst mere end andre, og vi har ikke kunnet få information fra nogen sider, fra myndigheder, lufthavn eller flyselskaber - da ingen har været forberedte eller haft en facitliste på, hvordan sådan en kaos situation har villet udvikle sig. Så selvom vi har arbejdet 24-7 for at få informationer og gerne ville informere så godt, vi kunne, så har det eneste vi kunne sige nærmest været, at vi desværre ikke har haft noget at informere om. Vi har gjort alt, vi kunne for at gøre livet så let som muligt for vores gæster i denne vanvittige og kaotiske situation, men det har været en nærmest umulig opgave."

Som Bravo Tours ser det, er der ingen grund til bekymringer hos feriegæsterne på Tenerife:

"En italiensk læge og hans kone kom til Tenerife for 10 dage siden med smitten hjemmefra. De er selvfølgelig isolerede og i behandling. Der er ingen tegn overhovedet på, at andre skulle være smittede", siger Peder Hornshøj.

"Myndighederne har selvfølgelig taget situationen alvorligt og alle gæster på det hotel, det italienske lægepar boede på er blevet undersøgt, og alle testet negativ - så som nævnt er der ingen smittede på Tenerife. Så ja da, man holder da bare ferie alt det man kan. Det ville da være synd andet."