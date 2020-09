Albertslund næsthøjest på Corona-tal: Det vil kommunen gøre

Mandag kom det frem, at 21 kommuner i Danmark er over det, der kaldes "bekymringsgrænse", det vil sige de har mere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere den seneste uge.

I Albertslund Kommune er man klar med en række nye tiltag for at dæmme op for smitten. Alle beslutninger er endnu ikke på plads, men en foreløbig liste er på vej. Her fremgår det blandt andet, at man vil sender klasse og børnegrupper hjem forebyggende, når der er risiko for at nogen kan være smittede.