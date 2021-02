Albertslund med til at opspore corona-smittede

Et antal kommuner rundt om i landet hjælper Styrelsen for Patientsikkerhed med smitteopsporing. Albertslund er en af de kommuner. Den såkaldte smitteopsporingsenhed består i Albertslund af fem medarbejdere fra henholdsvis biblioteket og sundhedshuset, og de skal bistå Styrelsen for Patientsikkerhed i arbejdet med smitteopsporingen.

Skal kontakte borgerne

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som prøver at kontakte borgere, der har været i nær kontakt til en smittet. Men hvis de ikke kan få fat i borgeren inden for de første 24 timer, er det den nye, lokale Albertslundenheds job at hjælpe dem ved at kontakte borgerne pr. telefon.

Derudover har enheden en vigtig funktion i at rådgive borgerne, informere om muligheden for isolationsfaciliteter og indhente information om nære kontakter.

Sammen skal komme igennem situationen med COVID-19 i vores samfund.

Det oplyser Albertslund Kommune på sin hjemmeside.