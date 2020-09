Albertslund-kandidat trækker sig fra formandsvalg

Det skriver folkeskolen.dk Lærer, kredsstyrelsesmedlem i Albertslund og uddannet meningsdanner Pia Henriksen stillede op for at give stemme til de lærere, som ikke føler sig repræsenteret i DLF's politiske top.

Hun ærgrer sig over, at hun nu ikke får mulighed for at være den stemme i formandsvalget, skriver folkeskolen.dk

"Jeg er naturligvis ærgerlig over ikke at kunne fuldføre missionen, men jeg går ikke grædende i seng, for jeg har jo aldrig været i nærheden af at ende som formand, og jeg tror, at jeg, som lærer på gulvet, har fået sendt en tilpas forstyrrelse ind i organisationen. Det er jeg egentlig godt tilfreds med. Foreningens styrke er lærerne. Hvis vi ikke føler os repræsenteret, så kommer vi og banker på".