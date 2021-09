Albertslund kan blive del af løsningen på Københavns boligproblemer

Stigende efterspørgsel og begrænset udbud presser fortsat boligpriserne op i hovedstadsområdet. For at imødekomme de udfordringer er der behov for indsatser både i København og resten af hovedstaden, og her er omegnskommuner som Albertslund en vigtig del af løsningen, mener overborgmesterkandidat Sophie Hæstorp Andersen.

Plads til 120.000 nye borgere

"De næste ti år skal der forventeligt skabes plads til 120.000 flere indbyggere i hovedstadsregionen - heraf alene cirka 70.000 i København. Det er positivt, at vi bliver flere, men det sætter os også under pres. Derfor er der behov for, at vi i København er i tæt dialog med vores kollegaer i omegnen for sammen at planlægge de kommende års by- og boligudvikling. Jeg hører tit folk argumentere for, at når der ikke er plads i København, så kan folk bare flytte til omegnen. Men skal vi sikre os til fremtiden, hvor også boligpriserne i Albertslund og de andre omegnskommuner kan stige ligesom de også her kan løbe tør for plads på et tidspunkt, skal vi bygge boliger både i København og i resten af Hovedstaden, siger Sophie Hæstorp Andersen.