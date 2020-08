Foto: Maksym Yemelyanov - stock.adobe.

Send til din ven. X Artiklen: Albertslund har stigende smittetal: Kommunen lover fuld fokus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Albertslund har stigende smittetal: Kommunen lover fuld fokus

Der er ikke nu og her brug for yderligere restriktioner. Men vi er i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, lyder det fra kommunen

Albertslund Posten - 12. august 2020 kl. 13:10 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-smitten stiger flere steder i Danmark, og nu er Albertslund nævnt som en af de 10 kommuner, hvor stigningen er størst.

De nyeste tal viste i første omgang, at syv kommuner, heriblandt naboen Glostrup, er blevet udpeget som såkaldte Corona-"hotspots". Men siden er tre flere kommet med på listen, heriblandt Albertslund.

Det giver ikke anledning til yderligere restriktioner, men kommunen har fuldt fokus på indsatsen, og gør alt hvad den kan for at sætte ind med de rigtige tiltag.

Det siger Ida Kock Møller, chef for Sundhed, pleje og omsorg i Albertslund Kommune:

Informations-indsats "Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som vi har gjort gennem hele forløbet. I sidste uge konstaterede vi selv, at smittetrykket var stigende i Albertslund. På den baggrund iværksatte vi en informationsindsats med reminders på Facebook og hjemmesiden om at overholde retningslinjer", siger hun, og fortsætter:

"Vi har henvendt os til detailhandlen, boligforeninger, kirker og moskeer om at være opmærksomme på fortsat at overholde retningslinjerne. Desuden henvendte vi os til Styrelsen for Patientsikkerhed for at høre om smittetrykket i Albertslund bør give anledning til at genindføre besøgsrestriktioner i forhold til vores mest udsatte borgere på plejecenter og i botilbud. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at Albertslunds situation på plejecentrene og botilbuddene ser fin ud og konkluderede derfor, at der er ikke er grund til bekymring og at der ikke er grund til, at vi justerer på vores besøgsrestriktioner på plejeboligområdet lige nu."

Ida Kock Møller forklarer, at kommunen stadig vil være i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og rådgiver de Albertslund til at iværksætte yderligere foranstaltninger, vil den gøre det.

Vil tage kontakt Smittetrykket er et beregnet tal, som udtrykker noget om både antal smittede individer, deres relationer og dermed risikoen for, at de kan sprede smitten hurtigt.

Ifølge Ida Kock Møller følger Styrelsen for Patientsikkerhed alle kommunernes smittetryk tæt hver dag og styrelsen understreger, at de vil tage kontakt til kommunen hvis der sker ændringer i Albertslund Kommunes situation, som vil give anledning til at kommunen skal ændre i de nuværende restriktioner og praksis.