Albertslund har ansat ny kommunaldirektør

Henrik Harder skal både være med til at styrke velfærden og vokseværket - den omfangsrige byudvikling, som Albertslund står midt i og overfor, bl.a. med udviklingen af nye boligområder som Coop Byen og området med Vridsløselille Fængsel. Og han ser frem til at starte i Albertslund:

"Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af Albertslund Kommune, og til at opleve den ånd og de fællesskaber, som gør Albertslund til noget særligt.", siger Henrik Harder.

"Jeg er glad for, at det er lykkedes os at rekruttere en med erfaring som kommunaldirektør og bred direktørerfaring indenfor en lang række kommunale områder. Og jeg ser meget frem til samarbejdet med Henrik om at fortsætte Albertslund Kommunes gode udvikling. Jeg er sikker på, at Henrik vil møde Albertslund med den åbenhed og nysgerrighed, som gør, at han kan finde en god vej ind i det stærke fællesskab, som Albertslund udgør", siger borgmester Steen Christiansen.