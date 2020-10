Busserne 141 og 149 i Albertslund skal fra næste år ikke længere køre på diesel men på el. Arkivfoto

Albertslund får el-busser og busbetjening af stadion

Linjerne 141 og 149 udskiftes fra diesel til el i 2021, hvor også Herstedvestervej og Albertslund Stadion får busbetjening

Albertslund Posten - 13. oktober 2020

Albertslund Stadion og Herstedvestervej bliver busbetjent fra næste år, og samtidig bliver de to busruter 141 og 149 udskiftet fra nuværende dieseldrift til elbusser. Det sidste sker fra vinteren 2021.

Det har kommunalbestyrelsen vedtaget på sit oktober-møde.

Albertslund Kommune står overfor at skulle indgå ny kontrakt om busdrift på de kommunale buslinjer.

Kommunalbestyrelsen har tidligere - efter dialog med Glostrup kommune - truffet en principbeslutning om, at dieselbusserne skal udfases. Man vil have el. En såkaldt nulemissionsløsning.

Løsningen er blevet sendt i udbud, og operatøren på busruterne i Albertslund blev Nobina. Men det er Movia, der står for en overordnede drift.

Sådan dækkes de nye områder De nye områder - stadion og Herstedvestervej dækkes af samme buslinje, som i dag kører omkring Egelundsvej: Linje 141.

Linje 141 kører én gang i timen ad Herstedvestervej og til Stadion, og to gange i timen ad Egelundsvej. Løsningen kræver ikke flere køreplanstimer. Ulempen vil være, at der i dagtimerne på Egelundsvej ikke vil være tale om halvtimesdrift, men en forskudt drift, hvor de to afgange kører med 20 minutters mellemrum.

Hestekærrer På kommunalbestyrelsesmødet var sagen om elbusserne først til behandling. Her sagde Allan Høyer (DF): "Det er ærgerligt, at sagen først kommer til behandling, når bussen er kørt. Sagen handler om nul-emmisionsbusser, og det kan lige så godt være hybrid, gas. Elbiler er jo noget af det mest forurenende man kan køre rundt i".

Lars Gravgaard (Kons.) kaldte det en god og spændende sag:

"Endelig kommer elbusserne, og det vil reducere meget støj. Mange af byens busser er gamle og larmer meget og holder i tomgang. Vi ser frem til at støjniveauet reduceres".

Helge Bo Jensen (Enh.) var enig med Lars Gravgaard, og sagde:

Men af hensyn til Dansk Folkepartis nerver, bør vi vel regne på, hvordan det vil se ud med hestetrukne busser!".

Steen Christiansen (Soc.) sagde til Allan Høyer, at:

"Vi har jo tidligere haft en debat om det her og afskrev både benzin og hestekærrer. Vi traf en principbeslutning om, at det er elbusser, vi vil have".

Herefter blev elbus-sagen godkendt i enighed.

Besøg på kirkegården Sagen om busdækning af stadion og Herstedvestervej kaldte Claus Rasmussen (V) kaldte en god sag:

"Nu får vi ikke bare busbetjening af Stadion - nu kan man også med bus komme op og besøge kirkegården i Herstedvester. Det har været et stort problem for mange ældre, der er dårligt gående".

Men han undrede sig over en kommentar, som Ældrerådet var kommet med, hvor man klager over busstoppestederne på Kongsholm Allé. Stoppestederne pa Kongsholm Alle' er dårligt placeret i forhold til de dårligt gående, der bor i etagehusene med elevator, har Ældrerådet i Albertslund bemærket.

"Det problem er blevet påpeget for mange år siden, men der er stadig intet sket. Hvorfor ikke?", spurgte han.

Borgmester Steen Christiansen kunne ikke lige givet et svar, men sagde, at der ville blive ført til protokol, at der kigges på om stoppestederne på Kongsholm Allé kan placeres bedre i forhold til de dårligt gående, der bor i etagehusene med elevator - samt at der udarbejdes en analyse af om der er busstoppesteder, som kan udfases eller flyttes.

Også den sag blev tiltrådt.