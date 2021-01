Albertslund er med: Ni kommuner indgår kulturelt samarbejde

Kulturaftalen blev underskrevet mandag af Hediye Temiz, formand for kultur- og fritidsudvalget.

Aftalen skal blandt andet sætte mere fokus på kultur og sundhed

Albertslund Posten - 26. januar 2021 kl. 06:46 Af Finn Due Larsen

Kulturen skal styrkes på tværs i hovedstadsområdet, og derfor har ni kommuner sammen med Kulturministeriet indgået en ny aftale, "Kulturmetropolen". Albertslund er med, og derudover tæller samarbejdet Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde og Rødovre, Kulturmetropolen skal arbejde for at skabe flere og bedre kulturtilbud til borgerne i hele området, og dermed på tværs af kommunegrænserne.

"Kulturaftalen samler kommunernes kulturinstitutioner, kompetencer og er erfaringer i tre konkrete indsatser: musik, ungekultur og i krydsfeltet mellem kultur og sundhed", siger Anne Kathrine Hviid Bagger, kulturkonsulent i Albertslund Kommune.

"Med udgangspunkt i den hidtidige indsats i Kulturmetropolen arbejder vi videre med at sætte borgeren i centrum for de fælles indsatser, og for at borgerne skal mærke effekten af at være med i et markant, tværkommunalt kultursamarbejde, er der tre indsatser."

Sundhed

De tre indsatser er musik, unge og, som noget nyt, kultur og sundhed.

"I musikindsatsen arbejder Kulturmetropolen for at styrke talentlaget og skabe nye oplevelser på kulturregionens mange spillesteder. Ungeindsatsen fokuserer på at give Kulturmetropolens unge mulighed for at udvikle nye attraktive kulturtilbud sammen med områdets biblioteker, museer og kulturinstitutioner", siger Anne Kathrine Hviid Bagger.

"Det tredje og nyeste indsatsområde i Kulturmetropolen - kaldet Et bedre liv med kultur - arbejder for at øge borgernes livskvalitet, både fysisk, psykisk og socialt gennem kulturelle tilbud og aktiviteter - mental sundhed. Det opererer således i krydsfeltet mellem kultur og sundhed."

Endnu er der ikke sat konkrete projekter i søen under Kulturmetropolen. Men både hvad angår arrangementer og indsatser indgår det i aftalen, at borgerne vil komme til at opleve både en stribe arrangementer og forskellige former for indsatser.

"Nøgleord i Kulturmetropolens vision er livskvalitet og udvikling. De tilbud, vi udvikler på tværs af kommunerne, skal være med til at øge borgernes livskvalitet, ud fra en overbevisning om at deltagelse i og oplevelse af kunst og kultur er med til at danne grundlaget for meningsfulde liv, uanset baggrund, alder eller social status", siger Anne Kathrine Hviid Bagger.