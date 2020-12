Albertslund er blandt de første til at få tilbudt de nye vacciner mod Covid-19. Men kommuner med højere smittetryk står øverst på listen. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: francescoridolfi.com/Rido - stock.adobe.com

Albertslund er klar til den første corona-vaccine

I øjeblikket er Albertslund nr. 129 og 130 på listen over plejecentre i landet, hvor beboere kan tilbydes de nye coronavacciner

18. december 2020

Hvornår kan den første vaccine tilbydes i Albertslund?

"Vi er lige nu i gang med at melde ind til Region HovedstadenDanske Regioner, hvordan forholdene er i Albertslund: Hvor mange plejecentre, hvor mange beboere osv.", fortæller Sara Langsted. "Samtidig beder vi beboerne i plejecentrene om at give et mundtligt tilsagn om, hvorvidt de ønsker at lade sig vaccinere. I sidste ende skal der gives et skriftligt mere præcise samtykker, men for at kunne danne sig et overblik, er mundtligt tilsagn nok".

"Vaccinerne tilbydes kommunerne ud fra forskellige kriterier som f.eks. det øjeblikkelige smittetryk og størrelsen af plejecentre. Albertslund ligger lige nu ikke øverst på listen over kommunernes smittetryk. Derfor får København, Ishøj og Herlev vacciner før os. Listen kan ændrer sig hele tiden, men i øjeblikket ligger Albertslund som nr. 129 og 130 på listen. Det gælder for hhv. Albertshøj + rehabiliteringsafsnittet samt Humlehusene", siger Sara Langsted.

Andre bestemmer starttidspunktet Hvornår kan der så vaccineres?

Sara Langsted ville gerne kunne love, at der vaccineres mellem jul og nytår, men som hun siger: "Det bestemmer andre end os".

Så selvom Albertslund kommer relativt hurtigt med, kan det meget vel gå hen og blive først i det nye år.

"I Albertslund har vi i forvejen en aftale om, at de fem praktiserende kommunerlæger i kommunen, der er fast tilknyttet vores afdelinger, der skal stå for vaccinationerner. De fleste Bbeboerne og personalet kender derfor lægerne, og det bliver dem, der skal stå for vaccinationerne", fortæller Sara Langsted. "Det giver tryghed for beboere og personale. Lægerne er vant til at komme her, vant til at bruge værnemidler og vant til at tage de nødvendige hensyn".

Sådan vaccineres der Selve vaccinationerne skal gives i to portioner. Når den første vaccination er givet, overvåges den vaccinerede beboer 20 minutter. Herefter skal der genvaccineres 20 dage senere.

"Vi laver en rækkefølge for Vvaccinationerne udføres som en koordineret indsats i samarbejde med lægerne og personalet., og på det felt er vi ret godt kørende. Vi er vant til at teste jævnligt i forvejen, så det kan man være helt tryg ved", siger Sara Langsted.

Vaccinationer er frivillige Det er frivilligt, om man vil lade sig vaccinere.

"Generelt er rigtig mange interesserede i at få vaccinen. I løbet af kort tid vil der komme informationsmateriale ud, så man kan være trygt oplyst, inden man træffer den endelige beslutning".

"Også blandt personalet er der stor interesse for at blive vaccineret, og mit håb er, at både beboere og personale kan vaccineres samtidig, når vi nu er i gang", siger Sara Langsted.