Magnus er lokal kunstner og kulturproducent, samt projektleder for Regionale Kunstfællesskaber.

Send til din ven. X Artiklen: Albertslund efter mørkets frembrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Albertslund efter mørkets frembrud

Ny udstilling på biblioteket - "Abyss, After Eight - Udstilling om mørke i Albertslund"

Albertslund Posten - 10. oktober 2021 kl. 05:50 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Mandag åbnede Albertslunds nye udstilling, "Abyss, After Eight - Udstilling om mørke i Albertslund" og onsdag 13. oktober kl. 17 - 21 er der fernisering for den, samme sted.

Så alle inviteres til at komme og sanse mørket, se den unikke kunstbog eller smage på den konceptuelle øl.

Projektet 'Abyss, After Eight' undersøger mørket i Albertslund fra en kunstnerisk og antropologisk vinkel. Det resulterer i en udstilling og i november et arrangement (3/11) på Albertslund Bibliotek, der sætter fokus på, hvordan vi skaber et trygt nattemiljø i Albertslund. Udstillingen udspringer af en fascination og frygt for mørke.

I udstillingen ses mørket som katalysator for den ekstreme fantasis løssluppenhed. Projektet ønsker at afmystificere og omfavne mørket ved at tage udgangspunkt i liv og ikke-liv efter mørkets frembrud i Albertslund, en by hvis natteliv er landskendt. Titlen peger på den uhyggelige tilstand i byrummet, efter mørkets frembrud, hvor fantasien får frit spil og underverdenen indtræder i byens landskab.

Bag projektet er Magnus Lind Nielsen og Andreas Holmgaard. Andreas studerer antropologi og har en kunstnerisk baggrund i filmverdenen. Magnus er lokal kunstner og kulturproducent, samt projektleder for Regionale Kunstfællesskaber. Som billedkunstner arbejder han med Vestegnens æstetiske værdier i alt fra skulptur til grafik.

Magnus Lind Nielsen siger:

"Mørket i sig selv er et utømmeligt fænomen der indebærer et hav af følelser, inspirationskilder, problematikker og mere til. Men især Albertslunds mørke og det lokale natteliv har været virkelig givende en kunstnerisk og antropologisk ressource og har vist sig at være en udbredt og komplekst størrelse som vi med vores projekt kun skænker et mindre indblik i, men som ikke desto mindre berør størstedelen af byens mørke.