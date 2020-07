Albertslund-debattør udgiver bog, som gør op med dumheder

Vi vil af med narkobanderne, men hvem skal så skaffe kokainen til os pæne mennesker? Vi går til fodbold udelukkende for at slås. Vi tror, at vi har mere ret ved en demonstration, når vi kaster med brosten. Vi ansætter politi til at regulere trafikken, men modarbejder det både ved at køre for stærkt og ved ligefrem at advare hinanden om fotoceller. Vi griner lidt, når vores politikere er dumme, men de regerer faktisk hele vores land og styrer vores fremtid, så måske er vi lidt dumme".