Se billedserie ?Vi lægger vægt på at bevare ting som er en del af vores historie?, understreger Flemming Møller Hansen. Fotos: Jørgen Brieghel

Albertslund bliver 15 procent større når Coop Byen kommer

Om kort tid inviteres der til informationsmøder om Coop Byen, hvis første etape starter på området der omkranser Coops hovedsæde

Albertslund Posten - 12. oktober 2020 kl. 05:48 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Op til 4500 nye indbyggere bliver der plads til på et areal, der i størrelse svarer til 35 fodboldbaner.

Når Coop Byen er færdigudbygget, vil Albertslunds befolkningstal være udvidet med 15 procent.

Coop er i fuld gang med at udvikle en by, hvor der i dag er hovedsæde, kontorer og lagerfaciliteter. På området der strækker sig fra Roskildevej i nord til banelinjen i syd, fra Blokland i vest til kommunegrænsen mod Glostrup i øst.

Tirsdag 6. oktober vedtog kommunalbestyrelsen at sende masterplanen for det enorme og meget ambitiøse projekt i høring. En plan, der sætter de overordnede rammer for, hvad der skal ske på grunden.

Men hvordan opstod tanken egentlig med at lave en hel by i Albertslund?

Her opstod idéen "Det var i forbindelse med byggeriet på den tomme Coop-grund ved Læhegnet, at vi fik idéen til at opføre flere boliger. For det viste sig, at interessen var meget stor", fortæller ejendomschef Flemming Møller.

"Vi har jo den store grund i Albertslund, og spørgsmålet var, om vi skulle flytte vores hovedkvarter eller blive og bygge omkring det. Coops bestyrelse valgte, at vi skulle blive. Der var noget naturligt i at blive på det sted, hvor Coop i sin tid på den bare mark byggede sit hovedkvarter op side om side med den nye by Albertslund."

Matcher Albertslunds værdier Coops værdier matcher perfekt de værdier, der kendetegner Albertslund. Det hører også med til beslutningen, at Coop-arealerne i Albertslund ligger centralt i gå- og cykleafstand til stationen og få kilometer fra motorvejen til København. Nærheden til Albertslund Centrum og til rådhus og MusikTeatret osv. er også vigtig.

"Derfor blev det besluttet, at vi skal flytte vores lagerfaciliteter til området ved ferskvareterminalen i Brøndby lige syd for banen, og planerne om at skabe en hel by med alle dens faciliteter og infrastruktur gik i gang".

Flemming Møller Hansen siger, at hele udviklingen af området naturligt sker i tæt samarbejde med bl.a. Albertslund Kommune, hvilket er helt afgørende. En bydel af denne størrelse kræver, at der tænkes infrastruktur og kommunale tilbud ind i bydelen.

Certificeret bæredygtig "Vi er klar til at tale med borgerne nu", siger Flemming Møller. "Masterplanen er sendt i høring, og alle kan komme med deres kommentarer. Det sker via Albertslund Kommunes hjemmeside www.albertslund.dk

"Den fortæller om vores idéer om fællesskab og bæredygtighed og om vores tanker med hele området. Når masterplanen er godkendt, skal der udarbejdes lokalplaner, der mere detaljeret beskriver, hvordan området udvikles".

"Vi går efter at opføre Danmarks første certificerede bæredygtige bydel. Det betyder, at der tænkes bæredygtighed ind i planlægning, byggeproces, materialevalg osv.".

Det er i høj grad op til de kommende beboere at afgøre, hvordan området skal udvikles. Hvad skal der være af aktiviteter, hvad skal der være af fællesskaber og hvordan de fælles faciliteter drives af beboerne efterfølgende.

Bevarer historien "Vi lægger vægt på at bevare ting som er en del af vores historie", understreger Flemming Møller Hansen.

"Det er f.eks. de gamle jernbanespor, der gennemkrydser området. Det er kaffetårnet med den ikoniske Cirkel-pige - måske kan det blive fælleshus og klatrevæg. Det er en masse af de gamle granitsten, der i sin tid lå på området, og som vi har gemt. Det er de unikke lamper på Vallensbæk Torvevej, som har deres helt egen historie".

Infomøde 20. oktober Borgerinddragelsen sker i første omgang via et informationsmøde 20. oktober - det bliver af hensyn til corona-restriktioner digitalt. Der bliver mulighed for at være med i et borgerting, og for at tilmelde sig mailinglister, hvor man får løbende informationer om projektet. Og der bliver løbende møder med de kommende beboere.

Pavillon sættes op Der bliver sat en pavillon op på stedet, hvor man vil kunne se plancher, der beskriver de tanker Coop gør sig om den nye bydel. Der vil også være modeller, så man kan se, hvordan boliger, gader, stræder og pladser tænkes udformet.

Her kan man også se, at der skal være mange grønne områder mellem boligerne, der skal være kanaler, der i samarbejde med HOFOR kædes sammen med Albertslunds bestående vand- og kanalsystem.

Der gøres også plads til butikker i området, men det bliver konceptbutikker med showrooms. Albertslunderne kommer på en måde til at være forsøgskaniner for de nye produkter og tiltag, der skal lanceres i Coop.

"Det vil ikke få indflydelse på Kvickly i Albertslund Centrum, og er ikke tænkt som en konkurrent til Albertslund Centrum", understreger Flemming Møller Hansen.

Første etape Første etape af byggeriet sker på området ved siden af Blokland og vil omkranse hovedsædet ud til Vallensbæk Torvevej.

"En stor del af vores kontoransatte holder i dag til andre steder end i administrationsbygningen, og derfor vil vi bygge en ekstra fløj til, så vi kan få frigjort de andre lokaliteter til det kommende byggeri", fortæller Flemming Møller Hansen.

"Vi forventer at kunne gå i gang i starten eller medio 2022. Henning Larsen arkitekter står for planlægningen af masterplanens projektering. Når vi går ned i de enkelte byggefaser, forventer vi at bringe forskellige arkitekter ind, så boligerne kan få forskellige særpræg".

Få mere at vide Albertslund Kommune inviterer til Digitalt Borgermøde om Coop Byen tirsdag 20. oktober kl. 19:30-20:30.

Borgmester Steen Christiansen byder velkommen. Forvaltningen gennemgår myndighedsdelen i forbindelse med masterplan, høring osv. Herefter tager Coop ordet omkring Coops historie i Albertslund, værdier m.m. Derefter gennemgår Henning Larsens tegnestue masterplanen for Coop Byen, og man får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input.

Linket til borgermødet offentliggøres på Kommunens hjemmeside så snart det er klar.

Man kan dykke ned i det kommende byggeri og læse om tanker og visioner ved at se masterplanen på Albertslund Kommunes hjemmeside: https://albertslund.dk/Umbraco/openpublic/EsdhFile/Download?id=1241&url=Bilag/Punkt_10_Bilag_2_Masterplan_for_Coopbyen.pdf