Albertslund Kommune om skypumpen: Det kommer til at vare lidt, før der er ryddet helt op

Vi skal være glade for at ingen er kommet til skade, siger borgmester Steen Christiansen

Oprydningen efter skypumpen, der fredag raserede et cirka 10 meter bredt bælte henover Albertslund, kommer til at vare lidt tid.

"Skaderne er så omfattende, at der kommer til at gå et stykke tid, inden der er ryddet op, og bygningsskaderne er udbedret. Jeg tror godt, at vi kan være rigtig, rigtig glade for at ingen personer kom til skade i forbindelse med skypumpen", skriver borgmester Steen Christiansen på sin Facebook-side.