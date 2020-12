Albertslund Centrum holder åbent - indtil videre

De præcise retningslinjer

Her er Sundhedsministeriets retningslinjer for nedlukningen over jul og nytår:

Nye tiltag for detailhandel og serviceerhverv

Der er i detailhandlen i hele landet trængsel og travlhed i forbindelse med jul og nytår. Den markante trængsel medfører øget risiko for smitte i befolkningen.

Derfor lukkes indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer fra 17. decem- ber 2020 til og med 3. januar 2021.

Det betyder, at butikker beliggende disse steder som udgangspunkt lukkes, medmindre der er tale om dagligvarebutikker, apoteker mv., eller der er direkte adgang til butikken fra gaden.

Udvalgsvarebutikker, som fx byggemarkeder, møbelforretninger mv., der er på 5000 m2 eller derover, lukkes fra den 17. december 2020 til og med 3. januar 2021. Butikker, der udleverer pakker, må dog gerne udlevere forudbestilte og forudbetalte pakker.

Der indføres krav om skiltning i hele detailhandlen om at opfordres til at handle alene samt krav om at alle butikker skal have en medarbejder, der tydeligt er ansvarlig for håndtering af COVID-19, herunder tilstrækkelig med håndsprit mv.

Desuden lukker liberale serviceerhverv, hvor den nødvendige smitteforebyggende afstand ikke kan sikres, herunder frisører, massører, tatovører, kørersko- ler mv. fra mandag 21. december 2020 til og med 3. januar 2021.

Fra 25. december til og med 3. januar indføres yderligere tiltag i forbindelse med detailhandlen. I denne periode lukker alle udvalgsvarebutikker. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri.

Nedlukningen gælder ikke for dagligvarebutikker, apoteker og specialforretninger med medicinsk udstyr. Det gælder fx supermarkeder, tankstationer, bagere mv. Restauranter, barer, caféer og lignende serveringssteder må ligeledes holde åbent for afhentning af take-away.

