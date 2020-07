Aktioner mod ulovlige knallerter i Albertslund og Glostrup

I Glostrup afslørede politiets rullefelt fire knallerter med konstruktive ændringer til at køre for hurtigt. Fordi det var første gang, slap de hver med en bøde 2.000 kr. - næste gang tager politiet knallerten.

Alle fire fik desuden 1.000 kr. i bøde for manglende forsikring. To kørte med passagerer - det koster yderligere 1.000 kr. i bøde - og to kørte uden hjelm, hvilket også udløser en bøde på 1.000 kr.