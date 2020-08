Send til din ven. X Artiklen: Aktion for at få flere skolebørn til at cykle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aktion for at få flere skolebørn til at cykle

Agenda Centeret var på skolebesøg sidste uge. Flere og flere børn bliver nemlig kørt i bil til skole

Albertslund Posten - 31. august 2020 kl. 06:23 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Agenda Centeret var i sidste uge ude på skolerne i Albertslund med en opfordring til de forældre, der kører deres børn i skole i bil.

"Grunden til at vi tog ud på skolerne er, at der indenfor de sidste 10 år er flere børn, der bliver kørt i skole, hvilket er en udvikling vi meget gerne vil have vendt", fortæller Signe Landon fra Agenda Centeret. "Undersøgelser viser, at børn, der cykler i skole, bliver sundere, mere indlæringsparate og trives bedre end børn, der bliver kørt i skole. Det vil vi gerne fortælle til de forældre, der i misforstået godhed kører deres børn i skole".

"Men det er ikke kun børnene, der har godt af at cykle", tilføjer Signe Landon, "Voksne cyklister er i gennemsnit lige så sunde som personer, der er 10 år yngre. Bare én kilometer om dagen kan måles på sundheden, så er du ikke allerede en flittig cyklist, så skulle du måske tage at blive det".

"Udover at give motion og hverken støje eller udlede farlige partikler, passer cyklen også som fod i hose til Albertslund. Afstandene er ikke større, end at de kan klares på cykel, og vi har flere kilometer cykelstier, end vi har veje. Det er der vist ikke mange byer i verden, der kan prale af", afslutter Signe Landon sin opfordring.