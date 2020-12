Agendanisser uddelte juletræer fra Vestskoven

"Juletræerne stammer fra Vestskoven, hvor de er selvsået og har stået alt for tæt. Hvis de derfor skal have en mulighed for at overleve, skal de plantes ud og have mere plads, og det er dejligt, at så mange gerne vil hjælpe med at redde træerne", fortæller Nadia Colsted, der er Forstkandidat og i praktik i Agenda Centeret. "Træerne skaber både nytteværdi og herlighedsværdi for os. De gør byen mere grøn, og de har en positiv effekt på klimaforandringerne. De skaber liv, køler byen om sommeren og renser vores luft ved at samle CO2".