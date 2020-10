Der kan kan spares penge ved at starte varmeanlægget langsomt. Foto: Agenda Center Albertslund

Agenda-råd: Tænd langsomt op for dit varmeanlæg

Nu er det tiden, hvor varmeanlæggene tændes ude i hjemmene. Men det har betydning, hvordan du starter. Agenda Centeret giver gode råd

Albertslund Posten - 10. oktober 2020 kl. 05:45 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Bor du i en bolig med eget fjernvarmeanlæg, gas- eller oliefyr, så er det ved at være tid til, at der skal tændes for det igen efter sommeren. Det er dog ikke ligegyldigt, hvordan du tænder for det.

"Der er mange, der i fyringssæsonens start indstiller varmeanlægget, som om det var iskoldt udenfor", fortæller Signe Landon fra Agenda Centeret.

"Men i stedet for at skrue helt op for anlægget, skal man tænde langsomt op. Her i de mindre kolde efterårsmåneder kan man nøjes med at sætte termostaten på fjernvarmeanlægget, for det vand der løber frem til radiatorerne, på mellem 35 og 40 grader. Når kulden har bidt sig mere fast, og der kommer nætter med nattefrost, kan termostaten få et nyk mere til 40 - 45 grader, og hvis vinteren bliver rigtig hård med dagsfrost, så skru op på 45 - 60 grader".

Man sparer energi

"Ved gradvist at skrue op for varmeanlægget sparer man energi, fordi anlægget i de mindre kolde måneder ikke konstant står klar til at levere en varmekapacitet, der ikke er nødvendig. Og da energi koster penge og udleder CO2, kan man blot ved at holde øje med vejrudsigten og regulere varmeanlægget derefter et par gange i løbet af fyringssæsonen spare både penge og udlede mindre CO2".

"Helt præcist hvor meget man kan spare, afhænger af mange ting, men det kan godt blive til mere end 1000 kr. hen over vinteren, hvilket må siges at være en meget god timeløn for lidt opmærksomhed og nogle minutters arbejde", lyder det afslutningsvis fra Signe Landon.