Agenda Centret: Ro på om nye affalds-fraktioner

Forslaget går på, at vi skal sortere i 10 forskellige typer affald. Det har gjort mange forskrækkede og bekymret for, hvordan de skal få plads både inde og ude, og om vi nu skal til at have endnu flere beholdere stående.

"Om der kommer krav til, hvordan sorteringssystemet til de nye affaldsfraktioner, skal være, ved vi ikke noget om endnu, men umiddelbart forestiller jeg mig, at tekstiler kan afleveres i fælles tekstilcontainere i de enkelte boligområder a la de tøjcontainere, mange boligområder allerede i dag har stående fra forskellige nødhjælpsorganisationer. Fødevarekartoner, altså mælkekartoner og den slags, vil kunne klares på flere forskellige måder. En måde kunne være at blande to af de andre fraktioner sammen, f.eks. glas og metal. De kan godt eftersorteres centralt. Det vil betyde, at der frigives et rum i de eksisterende containere. En anden måde er at dele rummet til restaffald op i to. Fødevarekartonerne bliver jo taget ud af restaffaldet, derfor behøver restaffaldet ikke længere så meget plads. Det vil særligt kunne gøres relativt let i de nedgravede containere. I boligområder med individuelle containere vil det betyde en container med andre skillerum, eller en ny container, men alt i alt virker løsningerne overskuelige".