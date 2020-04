Elcyklen er en god løsning i disse tider, mener Signe Landon fra Agenda Centret. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Agenda Centret: Elcyklen er transport uden smittefare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Agenda Centret: Elcyklen er transport uden smittefare

Prøv den som alternativ på turen mellem Albertslund og København, lyder rådet fra centret

Albertslund Posten - 24. april 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom samfundet begynder at åbne op igen, vil mange ting være anderledes end før. For eksempel transporten til og fra arbejde. Mange pendlere tænker over smittefaren i bus og tog, og om der er et godt alternativ, når nu det også er bøvlet at slæbe bilen med til København, eller hvor man nu arbejder.

Det har Agenda Centret et godt råd til:

"Der er rigtig mange albertslundere, der dagligt tager toget eller bilen fra Albertslund til København. For dem vil vi gerne slå et slag for elcyklen, som et seriøst alternativ til at komme på arbejde, der både er til at betale, er miljøvenligt og sundt", siger Signe Landon fra Agenda Centret.

Elcyklens fordele

"Fordelene ved en elcykel er, at du slipper for at skulle kæmpe med modvind og at komme til at svede, som man ofte gør på en almindelig cykel. Du slipper også for at skulle sidde i kø på vejene, og ikke mindst for at skulle finde en parkeringsplads. Og så får du motion og frisk luft med i købet", siger Signel Landon, og fortsætter:

"På en elcykel må man naturligvis klæde sig på i forhold til vejret, imidlertid går vi nu ind i den gode årstid, hvor man rigtig kan få glæde af cyklen. Transporttiden til for eksempel København vil ofte være den samme, hvad enten turen tages på elcykel, i bil eller med det offentlige, men skal du rundt i København, vinder elcyklen stort set hver gang. Økonomien afhænger af mange ting, der er dog ikke noget, der slår elcyklens kilometerpris. I strøm koster det bare 2 ører at køre en kilometer. Det kommer man ikke langt for i en bil.

Signe Landon anbefaler, at man tager en god snak med sin cykelhandler.