Agenda Centeret fylder 25 år og skifter navn

Agenda Centeret er fortid. Verdensmål Centeret er det nye navn

Albertslund Posten - 01. januar 2021 kl. 06:05 Af Jørgen Brieghel

Nu er der ikke noget, der hedder Agenda Center Albertslund mere. Den 1. januar skiftede Centeret navn til "Albertslund Verdensmål Center". Navneskiftet sker samtidig med Centerets 25-års jubilæum.

"Den 1. januar er vores fødselsdag", fortæller Povl Markussen, leder af Verdensmål Centeret.

"Det har selvsagt altid været en umulig dag at invitere til jubilæumsfest på, og i år er det så ydermere blevet decideret forbudt pga. forsamlingsforbuddet".

Men netop corona kan bruges til at illustrere, hvorfor Agenda Centeret skifter navn, mener Povl Markussen.

Corona og sundhed "FN har jo defineret de 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Et af dem er sundhed. Skaber vi ikke sundhed, spænder det ben for de 16 andre mål. Det er det, vi oplever med coronaen lige nu", siger Povl Markussen.

"Overalt på kloden ser vi, hvordan pandemien får arbejdsløsheden til at stige, får flere kastet ud i fattigdom, får uddannelsesinstitutioner til at lukke ned og får sult til at sprede sig. Det er bare for lige at nævne fire Verdensmål, der bliver umulige at opfylde, hvis ikke vi får styr på pandemien".

"Eller lad mig give et andet eksempel. Tænk på en gammel cykel. Det hjælper ikke noget at lappe den, hvis der også mangler et led i kæden. Ej heller omvendt. Det nytter ikke at fikse kæden, hvis hjulet stadig er punkteret. Begge dele skal ordnes, ellers kommer cyklen aldrig til at køre godt igen. Og sådan er det også med samfundet - globalt og lokalt. Hvor "Agenda 21" blev født ud af den store FN-konference i Rio de Janeiro i 1992, og i særlig grad havde fokus på miljø og energi, står Verdensmålene på skuldrene af Agenda 21 og lægger nye lag og ny erkendelse til. Verdensmålene sætter tingene i et bredere perspektiv. De siger, at hvis vi skal skabe en bæredygtig udvikling, skal der arbejdes med alle 17 mål. En for alle og alle for en! Er der et mål, der ikke bliver opfyldt, går det ud over de andre. Målene kan både støtte hinanden og forhindre hinanden i at blive opfyldt, derfor giver det god mening at arbejde med dem alle", lyder det fra lederen af Verdensmål Centeret.

Verdensmål-hverdagsmål Men hvor kommer Agenda Centeret ind i det billede?

"Lige som Agenda 21 parolen fra Rio i 1992 var "Tænk globalt - Handl lokalt", skal også Verdensmålene omsættes til lokal handling", siger Povl Markussen. "Verdensmålene opfylder desværre ikke sig selv. Vi når dem kun, hvis vi vil, og vi gør noget for at nå dem. Det er også derfor, vi siger "Gør Verdensmål til Hverdagsmål". I Albertslund er det os, der bor her, der har ansvaret for at gøre hvad vi kan, for at omstille byen og vores måde at leve livet på, til bæredygtighed".

Gammel vin på nye flasker? Man kan sige, at det også gjaldt for Agenda Centeret. Så spørgsmålet er, om navneskiftet ikke blot er udtryk for "gammel vin på nye flasker"?

"Både ja og nej", lyder det fra Povl Markussen. "Vi smider selvfølgelig ikke barnet ud med badevandet. I stedet bygger vi oven på. Alt det gode ved Agenda Centeret, beholder vi og lægger så nyt til. Vi hjælper stadig borgerne i deres bestræbelser på at leve mere bæredygtigt. Vi vil stadig sætte projekter i gang, lave kampagner og hjælpe med at få ting til at ske rundt om i byen. Men vi flytter noget af vores fokus fra boligområderne over mod alle byens borgere. Vi vil snakke meget mere om Hverdagsmål. Vi vil prøve at grave et spadestik dybere og vise sammenhænge, nå vi kommunikerer. Internt laver vi om på vores 5-års mål inden for vand, varme og affald, så vi i stedet tænker på tværs af sektorerne, på tværs af Verdensmålene. Og så handler Verdensmålene også meget om samarbejder, om at skabe partnerskaber. Ingen kan alt. I Verdensmål Centeret kan vi ikke håndtere alle mål. Vi er nødt til at samarbejde, hvis vi skal nå dem. Alt det her er en glidende proces. Den har allerede været i gang i nogle år. Men nu er vi nået så langt, at det giver mening at skifte navnet og markere, at nu har det nye taget over".

Ny medarbejder 1. februar får Verdensmål Centeret en ny medarbejder, der skal arbejde med centerets og kommunens mål om at skabe 10 % mere natur i byen, herunder ikke mindst 500.000 nye træer. "Det er en enorm udfordring, der ikke bliver mindre af, at flere og flere arealer i disse år bliver inddraget til bebyggelse", siger Povl Markussen. "Men vi ser det som en bunden opgave. Det er vores lokale bidrag til løsningen af vor tids to største udfordringer; Klimakrisen og Biodiversitetskrisen. Træerne optager CO2, køler byen, beskytter grundvandet og skaber mere natur. What is not to like? Træerne går på tværs af mange Verdensmål, og det kræver masser af engagement, vilje og partnerskaber at få dem plantet. Så det kaster vi os nu over med fornyet energi," slutter Povl Markussen, fra byens "nye" Verdensmål Center.

Samme bopæl Verdensmål Centeret bor fortsat i Kanalens Kvarter 32. Det har været på tale, at det skulle flytte i et nyt Verdensmålhus i Hedemarken, i lokalerne hvor biblioteket holdt til indtil før jul, men det er fortsat uafklaret, om det kommer til at ske.