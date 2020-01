Agenda Centeret gør verdensmål til hverdagsmål. Her er signe Landon foran centret. Foto: Arkivfoto

Agenda Centeret fik sit tilskud – men ikke uden sværdslag

Kommunalbestyrelsen sagde før jul ja til at frigive de afsatte penge til at drive Agenda Centeret

Albertslund Posten - 03. januar 2020 Af Jørgen Brieghel

Det hører med til traditionerne, at der er debat, når de afsatte midler skal frigives til Agenda Centerets drift.

Sådan var det også , da kommunalbestyrelsen på mødet før jul sagde ja til at køre centeret videre som hidtil.

Centeret får tilskud fra det skattefinansierede og det takstfinansierede område. Desuden modtager Agenda Center Albertslund også et tilskud fra HOFOR (vandforsyning) på i alt 375.000 kr., fordelt med 187.500 kr. fra Vandselskabet og 187.500 kr. fra Spildevandselskabet.

Beløbet er fordelt med 526.000 kr. fra det skattefinansierede område og 850.000 kr. fra det takstfinansierede område.

Der ydes et samlet tilskud på i alt 1.376.000 kr.. Bevillingen fra det takstfinansierede område er betinget og søges frigivet med henholdsvis 425.000 kr. fra renovationsområdet og 425.000 kr. fra varmeforsyningens område.

Det sagde flertallet i kommunalbestyrelsen ja til.

Betrængt økonomi Men ikke alle vare enige. Brian Palmund (V) lagde ud:

”Vi tænker, at set i relation til kommunens betrængte økonomi, kan vi godt spare her i en periode. Så vi kan ikke stemme for”.

Allan Høyer (DF) kunne heller ikke stemme for:

”Det er mange penge, vi pumper i Agenda Centeret hvert år. Man kunne have sparet to-tre fyringer ved sidste måneds budget-runde. Så jeg forventer også, at de Radikale stemmer imod”, sagde han og hentydede til de radikale udmeldinger om at spare på Agenda Centeret i forbindelse med efterårets budgetforlig.

Hediye temiz (Rad.) svarede:

”Allan, vi er rigtig glade for det arbejde, Agenda Centeret udfører. Når man er klimatosser, som vi er i vores parti, så er man glade for deres arbejde. Men ja, vi har flere gange påpeget, om tingene i Agenda centeret kunne foregå anderledes. Kan man bruge pengene på en anden måde? Hvad får vi ud af vores tilskud? Kan det tænkes ind med andre ting?”

Fødevarefællesskab Kenni Flink (Alt.) var ikke enig:

”Vi går modsat og mener, der skal bruges flere penge. Set i lyset af, at vi lige har afviklet en del af maden i institutionerne. Og vi vil som næste målsætning for Agenda centeret skabe Danmarks første fødevarefællesskab”, sagde han.

Leif Pedersen (SF) syntes, det er en god idé at have Agenda Centeret. ”Så kan de områder, der bidrager til klimudfordringerne være med til at betale for udviklingen på klimaområdet – det er vand, affald og spildevand. Vi vil have en front-runner på det her område, og det er Agenda centeret, der går ud og hjælper lokalt. Derfor er det en fremragende idé at fortsætte med det – og tage udgangspunkt i de 17 verdensmål”, sagde Leif Pedersen.

Mindre virksomhed Lars Gravgaard (Kons.):

”Vi mener, at Agenda Centeret fra at være græsrod er blevet mere eller mindre en virksomhed. Da klimaspørgsmålet er rykket fra at være kommunalt til nationalt, så vil der være en helt anden fokus for Agenda Centeret for at lave andre betalbare ydelser for andre kommuner. Derfor kan vi ikke tilslutte os sagen, som den er”. Allan Høyer foreslog en anden finansiering:

”Jeg synes, Agenda Centeret udfører et godt arbejde. Men det skal ikke være skattefinansierede kroner. Det kunne f.eks. være boligorganisationerne, der gik ind og betalte deres del af kagen”.

Alternativer ”Her er jeg enig med DF”, indskød Hediye Temiz. ”Er det kommunen der skal give så stort et tilskud. Kan man ikke se på alternativ finansiering. Så jeg håber, at DF ved næste års budget kommer med løsninger til budgettet”.

”Der er ikke tale om tre medarbejdere”, understregede Helge Bo Jensen. ”Det kommunale tilskud er på 500.000 kr. Det svarer til ca. en stilling. Hovedparten finansieres over taksterne. Det er fornuftigt. De indtægter de ellers får giver ca. 250.000 kr. og de kan ikke dække udgifterne til at drive centeret”.

”Uanset hvor tilskuddet kommer fra, er det skatteydernes penge”. konstaterede Allan Høyer.

Frigivelsessag Jørn Jensby (Soc.) sagde:

”Vi mener, Agenda Centeret gør et godt stykke arbejde. Vi har ingen problemer med den måde, centeret finansieres på”.

Og Steen Christiansen (Soc.) konstaterede:

”Som jeg læser sagen, så er det en frigivelsessag på det takstfinansierede område”.

Herefter var der afstemning.

For at frigive midlerne til Agenda Centeret stemte flertallet bestående af Soc., Enh. SF, Alt. og Radikale. Imod stemte V, Kons. og DF.