Agenda Centeret: Lav ikke din egen håndsprit

Det kan give faslk tryghed, hvis man ikke er præcis nok. Vask hellere hænderne, lyder rådet

Albertslund Posten - 15. marts 2020

Det er i øjeblikket ikke nemt at få fat i håndsprit i supermarkeder, på apotek og hos Matas. Det har skabt en interesse for, at man laver sin egen, og flere steder på internettet ligger der opskrifter på, hvordan man kan gøre det.

"Det er dog ikke nogen god ide at gå i gang med at fremstille sin egen håndsprit", lyder det fra Signe Landon fra Agenda Centeret. Hun forklarer, at det kan skabe en falsk tryghed at bruge hjemmelavet håndsprit, for hvis man får blandet de forskellige ingredienser i et forkert blandingsforhold, eller får brugt nogle forkerte ingredienser, kan det resultere i, at produktet ikke slår virus ihjel.

"En anden vigtig ting at pointere er, at man ikke skal bruge kemikalier og rengøringsmidler, der ikke er fremstillet til at desinficere huden, som håndsprit. Kemikalier og rengøringsmidler skal kun anvendes til det, de bliver markedsført til. Forkert brug giver risiko for uønskede bivirkninger såsom irritation, øjenskade og allergi".

Kan du ikke få fat i håndsprit, anbefaler Agenda Centeret at være ekstra opmærksom på disse råd:

Vask dine hænder tit

Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt

Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen

Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn